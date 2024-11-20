Пекло в Торецке: почему войска РФ лезут в наступление, вопреки логике
В Торецке стало очень жарко, как и в Часовом Яру, констатирует военный корреспондент Богдан Мирошников. По какой-то своей причине, вопреки логике, россияне лезут во всех направлениях, бросая в бой все, что у них есть.
В Торецке также все очень сложно, как и в Часике.
Торецк — это другой фланг Константиновки.
Но у меня нет ответа с точки зрения логики проведения врагом этой операции, когда они еще активно атакуют на кураховском, покровском и великоновоселковском направлениях.
Ресурсов долго и интенсивно атаковать сразу на четырех направлениях у них может и не хватить.
Поэтому рано или поздно придется выбирать более приоритетное направление, причем одно, а не четыре.
Но они, похоже, решили поставить сейчас все на все.
А вот если Трамп, на кого они так надеются, не заставит нас сесть за стол переговоров, тогда что? Чем продолжать будут?
Именно поэтому я и говорю, что такие наступательные операции врага почти на всех участках не сильно поддаются логике.
Это больше похоже на маниакальное желание развить успехи на фоне 13-ти месячной наступательной кампании.
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