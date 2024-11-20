Пекло в Торецке: почему войска РФ лезут в наступление, вопреки логике

В Торецке также все очень сложно, как и в Часике.

Торецк — это другой фланг Константиновки.

Но у меня нет ответа с точки зрения логики проведения врагом этой операции, когда они еще активно атакуют на кураховском, покровском и великоновоселковском направлениях.

Ресурсов долго и интенсивно атаковать сразу на четырех направлениях у них может и не хватить.

Поэтому рано или поздно придется выбирать более приоритетное направление, причем одно, а не четыре.

Но они, похоже, решили поставить сейчас все на все.

А вот если Трамп, на кого они так надеются, не заставит нас сесть за стол переговоров, тогда что? Чем продолжать будут?

Именно поэтому я и говорю, что такие наступательные операции врага почти на всех участках не сильно поддаются логике.

Это больше похоже на маниакальное желание развить успехи на фоне 13-ти месячной наступательной кампании.

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