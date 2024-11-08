"Сольют" ли США Украину? Насколько реален пессимистический сценарий с принуждением к миру

Немного мыслей по новой повестке дня отношений Украины и США.

На 2025 у нас деньги есть (те же кредиты и программы под компенсацию с доходов от замороженных активов), общий объем +/- сопоставим с этим годом от союзников, включая американскую помощь.

А в 2026 в США — снова выборы в Палату представителей и 1/3 Сената. Это же каждые 2 года.

И почему-то я думаю, что тему Украины активно будут поднимать демократы все время, чтобы "кусать" республиканцев.

Да, мы снова станем темой №1 во внутренней повестке Штатов на долгое время. Но нам это на руку точно.

Потому что если у Трампа и компании будет желание в 2026 году нас "слить", то демократы его съедят.

Ну и процессы "слива" не происходят за месяц.

А потом, возможно, будет обновленный Конгресс с большинством у демократов, и у Трампа будут несколько связаны руки.

Не так уж и свободны руки у Трампа... Фото: news.yahoo

Это все, конечно, чисто субъективное мнение. Но есть факты, которые дают понять, что "слить" нас будет крайне трудно и будет иметь последствия, и это может произойти не раньше 2026 года.

И то, мне как-то кажется, что это может и не наступить, а Трамп перейдет от шоу к реальным действиям, и помощь пойдет с новой силой.

Может, финансовая в кредит, а военная — как лендлиз (не забывайте, что респы эту тему вентилировали в 2022). Этот вариант почему-то мало кто рассматривает, а он же также существует.

Короче, дорогие мои, давайте будем разговаривать на языке фактов, а не эмоций и "сливов" из условного "Нью Йорк Таймс" или "Уолл Стрит Джорнал".

Переговоры когда-то все равно будут, но их наступление будет зависеть только от нас.

Если этот год и 3-4 месяца следующего продержимся и фронт не посыплется, позже будут шансы и самим какие-то действия наступательного характера совершить.

Вот так вот.

Вылезаем из помиральной ямы, усиленно донатим на ВСУ и держим хвостики пистолетом.

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