Чи "зіллють" США Україну? Наскільки реальний песимістичний сценарій із примусом до миру

Трохи думок по новому порядку денному відносин України та США.

На 2025 у нас гроші є (ті самі кредити та програми під компенсацію з прибутків від заморожених активів), загальний обсяг +/- можна порівняти з цим роком від союзників, з американською допомогою включно.

А у 2026 в США — знову вибори в Палату представників та 1/3 Сенату. Це ж кожні 2 роки.

І чомусь я думаю, що тему України активно будуть підіймати демократи увесь час, щоб "кусати" республіканців.

Так, ми знову станемо темою №1 у внутрішній повістці Штатів на довгий час. Але нам це на руку точно.

Бо якщо у Трампа та компанії буде бажання у 2026 році нас "злити", то демократи його зʼїдять.

Ну і процеси "зливу" не відбуваються за місяць.

А потім, можливо, буде оновлений Конгрес з більшістю у демократів, і у Трампа будуть дещо звʼязані руки.

Не так уже й вільні руки у Трампа... Фото: news.yahoo

Це все, звичайно, чисто субʼєктивна думка. Але є факти, які дають зрозуміти, що "злити" нас буде вкрай важко та матиме наслідки, і це може статися не раніше 2026.

І то, мені щось здається, що це може і не настати, а Трамп перейде від шоу до реальних дій, і допомога піде з новою силою.

Може, фінансова у кредит, а військова — як лендліз (не забувайте, що респи цю тему вентилювали у 2022). Цей варіант чомусь мало хто розглядає, а він же також існує.

Коротше, любі мої, давайте будемо розмовляти мовою фактів, а не емоцій та "зливів" з умовного "Нью-Йорк Таймз" чи "Волл Стріт Джорнал".

Перемовини колись все одно будуть, але їх настання залежатиме тільки від нас.

Якщо цей рік та 3-4 місяці наступного протримаємося і фронт не посиплеться, пізніше будуть шанси й самим якісь дії наступального характеру вчинити.

Якось так.

Вилазимо з помиральної ями, посилено донатимо на ЗСУ та тримаємо хвостики пістолетом.

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