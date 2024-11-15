РФ втрачає до 100 солдатів на день: бої за Торецьк вже тривають в самому місті, — ОТУ "Луганськ"

Ворог також завдає багато авіаударів на цій ділянці фронту та стягує техніку та особовий склад у районі Часового Яру та на Сіверському напрямку.

В місті Торецьку на Донеччині йдуть активні міські бої . Ворог проникає в місто малими штурмовими групами. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУ Луганськ Анастасія Бобовнікова.

За її словами, Сили оборони щодня знищують 50-70 окупантів. Також знищено 7 одиниць техніки та 12 військових біля Неліпівки.

"На Торецькому напрямку ворог наступає малими штурмовими групами оскільки там ведуться активні міські бої, дуже важкі бої. Міські бої — це завжди дуже складно, попри те, що техніка не використовується в таких боях, однак це важка та брудна робота", — розповіла Бобовнікова.

Вона зазначила, що в одному Торецьку Сили оборони знищують до сотні ворогів за один день.

Також Бобовнікова повідомила, що в районі Неліпівки ворог буквально нещодавно застосовував легку техніку. Було знищено 12 окупантів та 7 одиниць техніки. Окрім того, ворог завдає багато авіаударів на цій ділянці фронту та стягує техніку та особовий склад у районі Часового Яру та на Сіверському напрямку.

"Так, ми бачимо насправді накопичення техніки і накопичення особового складу. Особливо, якщо ми говоримо про Часів Яр і Сіверський напрямок. Там ворог не проводить активних дій, порівняно з іншими напрямками, такими як Торецький, однак ми бачимо, що вони стягують техніку, готують її, наварюють "мангали", встановлюють РЕБ і, звісно, стягують особовий склад", — сказала вона.

Нагадаємо, що 13 листопада на Торецькому напрямку військові ЗСУ відбили російський наступ за допомогою найважчої у світі САУ 2С7 "Піон", яку створили в СРСР в 1960-х роках. Українські бійці змогли вивести установку на поле бою після того, як США знайшли та поставили відповідні боєприпаси 203-го калібру, вироблені в 1960-х для американських гармат.