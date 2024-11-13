Американські снаряди для гармати часів СРСР: ЗСУ під Торецьком нищать росіян "Піоном" (фото)

САУ 2С7 "Піон" важить 60 тонн і потребує стокілограмових снарядів калібру 203 мм. США знайшли альтернативу радянським боєприпасам і постачають їх ЗСУ, повідомляють журналісти.

На Торецькому напрямку військові ЗСУ відбивають російський наступ за допомогою найважчої у світі самохідної артилерійської установки (САУ) 2С7 "Піон", яку створили в СРСР в 1960-х роках. Українські бійці змогли вивести установку на поле бою після того, як США знайшли та поставили відповідні боєприпаси 203-го калібру, вироблені в 1960-х для американських гармат, повідомляє кореспондент BILD Бйорн Штрицель.

Маса "Піону" сягає 60 тонн, а довжина ствола — 12 метрів. Це найважча гармата з усіх, що нині застосовуються у світі, зазначає Штрицель. Її розробили в Радянському Союзі в 1960-х роках для знищення бетонних укріплень.

ЗСУ відбиває наступ росіян під Торецьком за допомогою надважкої гармати "Піон" Фото: Bild

Надважка гармата потребує боєприпасів калібру 203 мм, кожен із яких важить по 100 кг. Кореспондент BILD пише, що радянські запаси цих снарядів швидко вичерпалися навесні 2022 року, тому "Піон" певний час не використовувався в бою. Та знайшлося рішення: Сполучені Штати почали постачати ЗСУ снаряди для своїх гармат М110 і М115, які виробляли у 1950-ті та 1960-ті роки.

США знайшли снаряди для радянської САУ "Піон" на свої складах Фото: Bild

"Піон" запускають ще до наказу про атаку, бо потрібен час, щоб установка прогрілася, говорить Штрицель.

Бійці розповіли, що установку потрібно заздалегідь розігрівати до робочої температури

"Вона [машина] має досягти робочої температури", — пояснив журналісту 26-річний офіцер Ростислав.

Коли стріляє "Піон", земля навколо здригається, каже журналіст Бйорн Штрицель Фото: Bild

Коли командування віддає наказ, артилеристи виводять "Піон" на вогневу позицію з укриття. Щоб поглинути віддачу 60-тонної гармати, висувається та впирається в землю відкидна плита-сошник. Під час пострілу довкола здригається земля, пише кореспондент.

Зазначимо, 11 листопада ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати почали постачання Україні поліпшених ракет AGM-88E. Вони ефективні проти радіолокаційних станцій ворожих комплексів протиповітряної оборони.

Нагадаємо також, 7 листопада аналітики проєкту DeepState повідомляли, що ЗС РФ просувалися вглиб Торецька. За добу ворогу вдалося пройти від 300 м до 2-3 км вглиб фронту.