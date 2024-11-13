Американские снаряды для пушки времен СССР: ВСУ под Торецком уничтожают россиян "Пионом" (фото)

САУ 2С7 "Пион" весит 60 тонн и требует стокилограммовых снарядов калибра 203 мм. США нашли альтернативу советским боеприпасам и поставляют их ВСУ, сообщают журналисты.

На Торецком направлении военные ВСУ отражают российское наступление с помощью самой тяжелой в мире самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Пион", которую создали в СССР в 1960-х годах. Украинские бойцы смогли вывести установку на поле боя после того, как США нашли и поставили подходящие боеприпасы 203-го калибра, произведенные в 60-х для американских пушек, сообщает корреспондент BILD Бьорн Штрицель.

Масса "Пиона" достигает 60 тонн, а длина ствола — 12 метров. Это самая тяжелая пушка из всех, которые сейчас применяются в мире, отмечает Штрицель. Ее разработали в Советском Союзе в 1960-х годах для уничтожения бетонных укреплений.

ВСУ отражает наступление россиян под Торецком с помощью сверхтяжелой пушки "Пион" Фото: Bild

Сверхтяжелая пушка требует боеприпасов калибра 203 мм, каждый из которых весит по 100 кг. Корреспондент BILD пишет, что советские запасы этих снарядов быстро иссякли весной 2022 года, поэтому "Пион" некоторое время не использовался в бою. Но нашлось решение: Соединенные Штаты начали поставлять ВСУ снаряды для своих пушек М110 и М115, которые производили в 1950-е и 1960-е годы.

США нашли снаряды для советской САУ "Пион" на свои складах Фото: Bild

"Пион" запускают еще до приказа об атаке, потому что нужно время, чтобы установка прогрелась, говорит Штрицель.

Бойцы рассказали, что установку нужно заранее разогревать до рабочей температуры

"Она [машина] должна достичь рабочей температуры", — пояснил журналисту 26-летний офицер Ростислав.

Когда стреляет "Пион", земля вокруг содрогается, говорит журналист Бьорн Штрицель Фото: Bild

Когда командование отдает приказ, артиллеристы выводят "Пион" на огневую позицию из укрытия. Чтобы поглотить отдачу 60-тонной пушки, выдвигается и упирается в землю откидная плита-сошник. Во время выстрела вокруг содрогается земля, пишет корреспондент.

Отметим, 11 ноября СМИ сообщали, что Соединенные Штаты начали поставки Украине улучшенных ракет AGM-88E. Они эффективны против радиолокационных станций вражеских комплексов противовоздушной обороны.

Напомним также, 7 ноября аналитики проекта DeepState сообщали, что ВС РФ продвигались вглубь Торецка. За сутки врагу удалось пройти от 300 м до 2-3 км вглубь фронта.