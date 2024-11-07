ВС РФ с двух сторон приближаются к Курахово и продвигаются вглубь Торецка, — DeepState

За прошедшие сутки врагу удалось пройти от 300 м до 2-3 км на разных участках фронта.

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ВС РФ продолжают наступление на Донбассе и продвинулись в пяти точках на Донбассе. Враг угрожает Курахово и прошел около 2 км в направлении города. Под Покровском ВСУ удается сдерживать врага, но противник имеет успехи у Селидово. Тем временем в Торецке россияне все ближе к центру населенного пункта. Детали о наступлении РФ аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Аналитики сообщили, что российские войска атакуют и продвигаются на трех направлениях на Донбассе: возле Торецка, Покровска, Курахово. Расстояние между крайними точками — около 80 км (по прямой).

Кураховское направление. ВС РФ имеют успехи к северо-востоку от Курахово возле села Кременная Балка. Ориентировочное расстояние, которое удалось пройти россиянам — около 2 км. На юго-западе — еще "плюс" 1 км возле сел Максимовка и Богоявленка.

Наступление РФ — ситуация под Курахово 7 ноября Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация к северу от Курахово 7 ноября Фото: DeepState

Торецкое направление. Согласно данным проекта, российские подразделения углубляются и все дальше проникают в город Торецк. Продвижение врага — около 300 м.

Наступление РФ — ситуация в Торецке 7 ноября Фото: DeepState

Покровское направление. Между Покровском и Селидово единственная точка, где имеет успехи враг — это село Новоалексеевка. Врагу здесь удалось пройти сразу 2-3 км, свидетельствуют данные аналитиков.

Наступление РФ — ситуация под Покровском 7 ноября Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Генштаб ВСУ вечером 6 ноября сообщил, что наступление РФ продолжается и наибольшее количество атак — под Курахово. Украинское командование назвало семь населенных пунктов, возле которых штурмуют россияне: 24 атаки отбили, 28 еще продолжаются. Другое "горячее" направление — Покровское: здесь насчитали 38 штурмов. На других направлениях, в том числе под Торецком — от двух до восьми атак врага, говорится в отчете.

Отметим, накануне аналитики DeepState рассказали о продвижении врага на Донбассе и попытках обойти Курахово с двух сторон. Аналитики назвали два населенных пункта, возле которых приходится отходить Силам обороны: Богоявленка и Ясная Поляна. Россияне все ближе к трассе N15, которая соединяет Курахово, Покровск и дальше идет на Запорожье (ориентировочно — это 160 км). О планах РФ рассказывал финский OSINT-ер: предупреждал, что россияне будут пытаться не брать город "лобовыми атаками", а идти "клещами" в сторону Дачного и Андреевки.

Напоминаем, 5 ноября военный эксперт и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев рассказал, могут ли ВС РФ начать наступление на Запорожском направлении.