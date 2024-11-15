РФ теряет до 100 солдат в день: бои за Торецк уже продолжаются в самом городе, — ОТУ "Луганск"

Враг также наносит много авиаударов на этом участке фронта и стягивает технику и личный состав в районе Часового Яра и на Северском направлении.

В городе Торецке Донецкой области идут активные городские бои. Враг проникает в город малыми штурмовыми группами. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОТГ Луганск Анастасия Бобовникова.

По ее словам, Силы обороны ежедневно уничтожают 50-70 оккупантов. Также уничтожено 7 единиц техники и 12 военных возле Нелиповки.

"На Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами поскольку там ведутся активные городские бои, очень тяжелые бои. Городские бои — это всегда очень сложно, несмотря на то, что техника не используется в таких боях, однако это тяжелая и грязная работа", — рассказала Бобовникова.

Она отметила, что в одном Торецке Силы обороны уничтожают до сотни врагов за один день.

Также Бобовникова сообщила, что в районе Нелиповки враг буквально недавно применял легкую технику. Было уничтожено 12 оккупантов и 7 единиц техники. Кроме того, враг наносит много авиаударов на этом участке фронта и стягивает технику и личный состав в районе Часового Яра и на Северском направлении.

"Да, мы видим на самом деле накопление техники и накопление личного состава. Особенно, если мы говорим о Часов Яре и Северском направлении. Там враг не проводит активных действий, по сравнению с другими направлениями, такими как Торецкий, однако мы видим, что они стягивают технику, готовят ее, наваривают "мангалы", устанавливают РЭБ и, конечно, стягивают личный состав", — сказала она.

Напомним, что 13 ноября на Торецком направлении военные ВСУ отбили российское наступление с помощью самой тяжелой в мире САУ 2С7 "Пион", которую создали в СССР в 1960-х годах. Украинские бойцы смогли вывести установку на поле боя после того, как США нашли и поставили соответствующие боеприпасы 203-го калибра, произведенные в 1960-х для американских пушек.