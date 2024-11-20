РФ одновременно атакует несколько направлений на Донбассе: что является целью врага

Россияне продолжают наступление на Торецк, ситуация ухудшается. Также возникла проблема создания угрозы для тыловых подразделений Сил обороны. Фокус узнал больше о ситуации на фронте и планах противника.

Наступление РФ на Торецк продолжается, там ухудшилась ситуация. По информации аналитиков DeepState, враг продвинулся в городе. Военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что сейчас в Торецке очень сложно, как и в Часовом Яру. В частности, Торецк — это другой фланг Константиновки.

"Но у меня нет ответа с точки зрения логики проведения врагом этой операции, когда они еще активно атакуют на Кураховском, Покровском и Великоновоселковском направлениях. Ресурсов долго и интенсивно атаковать сразу на четырех линиях у них может и не хватить", — сказал Мирошников.

По его словам, враг, вероятно, решил поставить сейчас все на все. Однако рано или поздно ему придется выбирать одно, более приоритетное направление.

Он отметил, что такие наступательные операции почти на всех участках фронта не сильно поддаются логике, ведь это больше похоже на "маниакальное желание развить успехи на фоне 13-месячной наступательной кампании".

Наступление РФ на Торецк: угроза для украинских подразделений

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал Фокусу, что в Торецке сложилась сложная ситуация. В частности, бои идут в самом населенном пункте, фактически в центре в районе высотной застройки.

"Враг постоянно давит, буквально за каждый дом происходят боевые суточки", — сказал Селезнев.

Он отметил, что в районе Торецка есть проблема создания угрозы для украинских тыловых подразделений из-за того, что противник имеет продвижение южнее Часового Яра.

"С одной стороны, враг атакует буквально нас в лоб, ведет мясные штурмы в Торецке, а с другой — возникает ситуация серьезной угрозы для наших тыловых подразделений, которые непосредственно находятся в самом Торецке", — пояснил бывший спикер Генштаба.

По словам Селезнева, противник начинает обходить Часов Яр в районе Клещеевки и Андреевки, прощает украинские оборонительные рубежи. В результате если россияне сместят вектор своих усилий несколько левее, то подразделения, защищающие Торецк, могут почувствовать давление также с тыла.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров подтвердил, что в районе Торецка сложилась тяжелая ситуация.

"Объясняется это самими боями, которые происходят в самом Торецке, поскольку там все-таки промзона, и ее сейчас пытается занять враг. Плюс все-таки существует риск того, что есть определенные успехи в Часовом Яру, которые дальше враг может трансформировать в успехи в Константиновке, и тогда наша группировка, которая там находится, может оказаться в оперативном окружении", — пояснил Фокусу Крамаров.

Торецк важен для врага? Цели ВС РФ на Донбассе

Владислав Селезнев рассказал, что ВС РФ хотят захватить всю Донецкую область, именно ради этого они и начинали так называемую "СВО". Поэтому Торецк для противника — это лишь один из эпизодов, его интересуют все территории, которые есть в административных границах Донецкой области.

Крамаров убежден, что Торецк является целью противника, ведь это большая агломерация, в которой дальше можно закрепляться. В частности, без Торецка нельзя продолжать движение на Константиновку.

"В принципе, так понимаю, у россиян до конца года задача максимум для себя — это занять Часов Яр, Торецк, Константиновку и Покровск", — сказал Крамаров и добавил, что в дальнейшем это позволит двигаться к полной оккупации Донецкой области.

По словам майора запаса ВСУ и военного аналитика Алексея Гетьмана, если враг и проводит лобовые штурмы в Торецке, то они не приносят успеха. Кроме того, Торецк — это северный фланг Покровска.

"Россиянам нужен Покровск. Они пытаются его окружить. Это довольно понятная тактика любой армии — не бить в лоб какие-то относительно крупные населенные пункты, потому что бои в городе могут длиться месяцами", — сообщил Фокусу Гетьман.

Он рассказал, что бои в городах идут на трех уровнях — на асфальте, этажах и подземных коммуникациях. Поэтому там можно завязнуть на долгое время. Зато населенный пункт можно окружить, предоставить возможность подвозить гарнизону, который находится в городе, все необходимое для ведения боевых действий — патроны, медикаменты, еду, проводить небольшие ротации, забирать раненых и тому подобное.

"Если этого невозможно делать, то любой гарнизон в окружении или в полуокружении долго держаться не может, и ему придется отходить. Поэтому таким образом можно сэкономить большое количество живой силы, техники и времени, чем просто в лоб штурмовать какой-то город. Покровское направление остается наиболее активным для атак россиян", — добавил Гетьман.

Напомним, 15 ноября спикер ОТГ Луганск Анастасия Бобовникова рассказала, что в Торецке продолжаются активные городские бои. По ее словам, противник проникал в населенный пункт малыми штурмовыми группами.

19 ноября аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ возле ряда населенных пунктов на Донбассе. В частности, враг имел успехи в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках, вблизи Часового Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного.