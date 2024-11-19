ВС РФ продвинулись сразу возле восьми населенных пунктов: подробности от Deepstate (карты)

В Генштабе сообщили, что российские войска постоянно атакуют позиции украинских военных.

За последние сутки российские оккупационные войска продвинулись возле ряда населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Сообщается, что враг продвинулся в Калиновке.

Ситуация в Калиновке Фото: DeepState

Также российские войска имели успех в Торецке.

Ситуация в Торецке Фото: DeepState

Оккупанты также прошли вперед в Курахово.

Ситуация в Курахово Фото: DeepState

Кроме того, ВС РФ продвинулись в Берестках.

Ситуация в Берестках Фото: DeepState

Также враг имел некоторый успех вблизи возле Часового Яра.

Ситуация в Часовом Яру Фото: DeepState

Оккупанты прошли вперед возле Погребков.

Ситуация в Погребках

Кроме того, ВС РФ продвинулись вблизи Юрьевки.

Ситуация в Юрьевке Фото: DeepState

Русские войска прошли вперед возле Раздольного.

Ситуация в Раздольном

В Генеральном штабе по состоянию на 22.00 18 ноября 2024 года отметили, что на Торецком направлении произошло четыре боестолкновения. В частности, враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Щербиновки и в районе Торецка, все атаки ВС РФ отбиты.

Также в ведомстве добавили, что на Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шестнадцать боестолкновений завершено, еще десять по состоянию на тот момент продолжалось.

На Времовском направлении противник 14 раз атаковал ВСУ возле Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. В Генштабе сообщали, что украинские защитники стойко держат оборону.

Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября 2024 года ВС РФ продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. В Генштабе сообщали, что российские войска активно атакуют ВСУ.

Ранее стало известно, что россияне давят на Купянск. Стало известно, что войска РФ вышли к реке Оскол.