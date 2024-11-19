ВС РФ продвинулись сразу возле восьми населенных пунктов: подробности от Deepstate (карты)
В Генштабе сообщили, что российские войска постоянно атакуют позиции украинских военных.
За последние сутки российские оккупационные войска продвинулись возле ряда населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Сообщается, что враг продвинулся в Калиновке.
Также российские войска имели успех в Торецке.
Оккупанты также прошли вперед в Курахово.
Кроме того, ВС РФ продвинулись в Берестках.
Также враг имел некоторый успех вблизи возле Часового Яра.
Оккупанты прошли вперед возле Погребков.
Кроме того, ВС РФ продвинулись вблизи Юрьевки.
Русские войска прошли вперед возле Раздольного.
В Генеральном штабе по состоянию на 22.00 18 ноября 2024 года отметили, что на Торецком направлении произошло четыре боестолкновения. В частности, враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Щербиновки и в районе Торецка, все атаки ВС РФ отбиты.
Также в ведомстве добавили, что на Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка. Шестнадцать боестолкновений завершено, еще десять по состоянию на тот момент продолжалось.
На Времовском направлении противник 14 раз атаковал ВСУ возле Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. В Генштабе сообщали, что украинские защитники стойко держат оборону.
Напомним, что по состоянию на утро 18 ноября 2024 года ВС РФ продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. В Генштабе сообщали, что российские войска активно атакуют ВСУ.
Ранее стало известно, что россияне давят на Купянск. Стало известно, что войска РФ вышли к реке Оскол.