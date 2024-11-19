ЗС РФ просунулись відразу біля восьми населених пунктів: подробиці від Deepstate (карти)

В Генштабі повідомили, що російські війська постійно атакують позиції українських військових.

За останню добу російські окупаційні війська просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики DeepState.

Повідомляється, що ворог просунувся у Калинівці.

Cитуація в Калинівці Фото: DeepState

Також російські війська мали успіх у Торецьку.

Ситуація в Торецьку Фото: DeepState

Окупанти також пройшли вперед в Кураховому.

Ситуація в Кураховому Фото: DeepState

Крім того, ЗС РФ просунулись в Берестках.

Ситуація в Берестках Фото: DeepState

Також ворог мав деякий успіх поблизу біля Часового Яру.

Ситуація в Часовому Ярі Фото: DeepState

Окупанти пройшли вперед біля Погребків.

Ситуація в Погребках

Окрім того, ЗС РФ просунулись поблизу Юріївки.

Ситуація в Юріївці Фото: DeepState

Російські війська пройшли вперед біля Роздольного.

Ситуація в Роздольному

В Генеральному штабі станом на 22.00 18 листопада 2024 зазначили, що на Торецькому напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Зокрема, ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Щербинівки та в районі Торецька, всі атаки ЗС РФ відбито.

Також у відомстві додали, що на Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Вознесенка, Дальнє, Єлизаветівка, Катеринівка та Антонівка. Шістнадцять боєзіткнень завершено, ще десять станом на той моменти продовжувалось.

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував ЗСУ біля Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. В Генштабі повідомляли, що українські захисники стійко тримають оборону.

Нагадаємо, що станом на ранок 18 листопада 2024 року ЗС РФ просунулись відразу біля декількох населених пунктів. В Генштабі повідомляли, що російські війська активно атакують ЗСУ.

Раніше стало відомо, що росіяни тиснуть на Куп'янськ. Стало відомо, що війська РФ вийшли до річки Оскіл.