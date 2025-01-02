ЗС РФ просунулися на двох напрямках: бійці ЗСУ повідомляють про окупацію двох сіл (карта)

У Генштабі ЗСУ повідомляють про 35 штурмових наступів ЗС РФ на Покровському напрямку за минулу добу. Боєць Сил оборони "Мучной" говорить, що ворогу вдалося зайняти Солоне та Воздвиженку.

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Триває наступ ЗС РФ на Донбасі, за перший день 2025 року ворог змін просунутися на кількох ділянках фронту на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляють аналітики DeepState.

За інформацією аналітиків, росіяни ведуть інтенсивний наступ біля Вовкового та Нескучного.

Аналітики повідомляють про просування росіян біля Вовкового Фото: DeepState

Також, за даними DeepState, ворог просунувся в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, місті Кураховому та на його південних околицях.

За даними аналітиків, ЗС РФ просунувся в селі Солоне Покровського району DeepState повідомляють про просування ворога в селі Воздвиженка Фото: DeepState

Наступ ЗС РФ на Донбасі: інформація від Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00 1 січня повідомляли, що росіяни впродовж дня 35 разів проводили штурмові наступи. Найактивніше наступали біля населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Солоне, Котлине, Піщане, Покровськ, Новоолексіївка, Зелене, Новооленівка, Даченське та Нововасилівка.

За даними Генштабу, за добу ЗСУ на Покровському напрямку ліквідували 161 і поранили 143 окупантів, знищили бронетранспортер і п’ять автомобілів, пошкодили три автомобілі й одну бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку за 1 січня генеральний штаб повідомляє про 18 боєзіткнень. Бої велися поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового. Було ліквідовано 86 окупантів, п'ять ББМ і пошкоджено одну бойову машину.

Росіяни наступають у місті Курахове та сусідніх населених пунктах Фото: DeepState

Що кажуть про наступ ЗС РФ військові Сил оборони

Військовий із позивним "Мучной" вранці 1 січня писав про просування ворога на захід на Покровському напрямку.

"Ворог продовжує просуватися на захід та вже зміг потіснити нас з села Солоне!", — зазначив боєць.

Також "Мучной" повідомив, що росіяни окупували Воздвиженку та почнуть прориватися далі до траси Костянтинівка-Покровськ.

Щодо Курахівського напрямку військовослужбовець говорив про бої за Петропавлівку та всередині "кишені".

"Ворог постійно влаштовує накати та повільно містами закріплюється. Додатково йде підготовка для контратаки на Улакли та Костянтинопіль", — сказав "Мучной".

Також станом на 22:47 1 січня він повідомляв про знищення ворожої групи біля Нескучного, наступ росіян на Времівку та перегрупування на півночі.

Нагадаємо, 1 січня російські ЗМІ писали, що ув'язненим РФ більше не виплачуватимуть винагороду за участь у війни проти України.

31 грудня аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ просунулися на двох напрямках: в районі сіл Слов'янка і Петропавлівка на Курахівському напрямку та біля сіл Солоне та Вовкове на Покровському.