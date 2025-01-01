Ув'язненим РФ більше не виплачуватимуть винагороду за відправку на війну з Україною, — росЗМІ

Журналісти уточнили, що це нововведення набуває чинності вже з 1 січня 2025 року.

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Одноразові виплати ув'язненим РФ, які погодились йти воювати проти України, за підписання контракту скасували з 1 січня 2025 року. Про це повідомило російське видання "Настоящее время".

"Уряд Росії випустив постанову, яка скасовує одноразову виплату ув'язненим за підписання контракту з Міноборони РФ для участі у війні в Україні", — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що це нововведення набуває чинності вже з 1 січня 2025 року.

"Виплати не здійснюються громадянам, які на день укладення контракту про проходження військової служби відбували покарання у вигляді позбавлення волі", — зазначено в документі.

Раніше ув'язнені могли укласти контракт із Міноборони РФ і отримати одноразові виплати.

Автори матеріалу також підкреслили, що зараз у Росії діє закон, що передбачає для ув'язнених, які вирушають на фронт, умовне звільнення. Повністю кримінальне переслідування припиняється після отримання держнагороди, закінчення війни або втрати життя чи здоров'я.

Нагадаємо, 31 грудня в пресслужбі ССО повідомили, що Сили спеціальних операцій ЗСУ мають просування в Курській області РФ.

У цей же день повідомлялося, що ЗСУ поцілили в бункер з росіянами під Курськом. На місці виникла масштабна пожежа.