Заключенным РФ больше не будут выплачивать вознаграждение за отправку на войну с Украиной, — росСМИ

Журналисты уточнили, что это нововведение вступает в силу уже с 1 января 2025 года.

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Единовременные выплаты заключенным РФ, которые согласились идти воевать против Украины, за подписание контракта отменили с 1 января 2025 года. Об этом сообщило российское издание "Настоящее время".

"Правительство России выпустило постановление, которое отменяет единовременную выплату заключенным за подписание контракта с Минобороны РФ для участия в войне в Украине", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что это нововведение вступает в силу уже с 1 января 2025 года.

"Выплаты не осуществляются гражданам, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы отбывали наказание в виде лишения свободы", — указано в документе.

Ранее заключенные могли заключить контракт с Минобороны РФ и получить единовременные выплаты.

Авторы материала также подчеркнули, что сейчас в России действует закон, предусматривающий для заключенных, отправляющихся на фронт, условное освобождение. Полностью уголовное преследование прекращается после получения госнаграды, окончания войны или потери жизни или здоровья.

Напомним, 31 декабря в пресс-службе ССО сообщили, что Силы специальных операций ВСУ имеют продвижение в Курской области РФ.

В этот же день сообщалось, что ВСУ попали в бункер с россиянами под Курском. На месте возник масштабный пожар.