Встретили HIMARS: ВСУ попали в бункер с россиянами под Курском, — Forbes (видео)

Украинские удары по Льгову помогают объяснить, почему более 50 тысяч бойцов ВС РФ вместе с 12 000 северокорейским подкреплением до сих пор не смогли вытеснить 20 000 украинцев из Курской области, пишет издание.

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В Курской области Силы обороны нанесли удар по месту расположения российских военных в Льгове. Попадание произошло в бункер с солдатами и спровоцировало масштабный пожар. Об этом пишет издание Forbes.

Отмечается, что Льгов расположен неподалеку с городом Суджа, который является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом для украинских войск и их материальных средств, которые сдерживают двухмесячное российское контрнаступление на Курской.

"Украинские удары по Льгову помогают объяснить, почему 50 000 или более россиян вместе с 12 000 северокорейским подкреплением до сих пор не смогли вытеснить 20 000 украинцев из Курской области, несмотря на то, что они в течение 2 месяцев безжалостно атаковали ВСУ со всех сторон.

"Россия все еще воюет на собственной территории и не смогла вытеснить Украину из Курской области. Это довольно жалко", — отметил финский аналитик Йони Аскола.

Как пишет издание, неудачи россиян в Курске являются не только результатом их собственной некомпетентности, но и следствием успешной кампании глубоких ударов украинских войск. ВСУ наносят удары по российским штурмовым группам минами, БпЛА и артиллерией, когда они атакуют украинские позиции, а также нарушают логистику ВС РФ, обстреливая их ракетами с расстояния десятков километров.

Напомним, что 30 декабря в Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов украинских дронов и ракет. После этого в сети появились сообщения о работе средств ПВО над Курском. В ЦПД при СНБО подтвердили удар по объекту на российской территории.