Зустріли HIMARS: ЗСУ поцілили в бункер з росіянами під Курськом, — Forbes (відео)

Українські удари по Льгову допомагають пояснити, чому понад 50 тисяч бійців ЗС РФ разом із 12 000 північнокорейським підкріпленням досі не змогли витіснити 20 000 українців з Курської області, пише видання.

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В Курській області Сили оборони завдали удару по місцю розташування російських вояків у Льгові. Влучання сталося в бункер із солдатами і спровокувало масштабну пожежу. Про це пише видання Forbes.

Зазначається, що Льгов розташований неподалік з містом Суджа , який є ключовим автомобільним і залізничним вузлом для українських військ та їхніх матеріальних засобів, які стримують двомісячний російський контрнаступ на Курську.

"Українські удари по Льгову допомагають пояснити, чому 50 000 або більше росіян разом із 12 000 північнокорейським підкріпленням досі не змогли витіснити 20 000 українців з Курської області, попри те, що вони впродовж 2 місяців безжально атакували ЗСУ з усіх боків.

"Росія все ще воює на власній території і не змогла витіснити Україну з Курської області. Це досить жалюгідно", — зазначив фінський аналітик Йоні Аскола.

Як пише видання, невдачі росіян у Курську є не лише результатом їхньої власної некомпетентності, а й наслідком успішної кампанії глибоких ударів українських військ. ЗСУ завдають ударів по російським штурмовим групам мінами, БпЛА та артилерією, коли вони атакують українські позиції, а також порушують логістику ЗС РФ, обстрілюючи їх ракетами з відстані десятків кілометрів.

Нагадаємо, що 30 грудня в Курській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів українських дронів та ракет. Після цього у мережі з'явились повідомлення про роботу засобів ППО над Курськом. В ЦПД при РНБО підтвердили удар по об'єкту на російській території.