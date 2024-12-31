ЗС РФ просунулися на двох напрямках: які плани у ворога і де посилюється тиск (карти)

Аналітики повідомили про рух окупантів на Донеччині. Зі слів військового із позивним "Мучной", ворог не шкодує бронетехніки та діє за сценарієм Курахівської агломерації.

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ЗС РФ просунулися на двох напрямках у Донецькій області. Про це 31 грудня повідомили у DeepState.

За даними аналітиків, російські війська мали успіхи:

на Курахівському напрямку — в районі сіл Слов'янка і Петропавлівка;

на Покровському напрямку — в районі сіл Солоне та Вовкове.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Що каже командування

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося, що на Покровському напрямку воїни зупинили 40 штурмів і наступальних операцій ворога. Бої точились в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Вовкового, Новооленівки та Новоєлизаветівки.

На Курахівському напрямку захисники відбили 21 атаку. ЗС РФ намагалися рухатись у районах Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового.

Що кажуть бійці

Військовослужбовець "Мучной" розповів, що після захоплення під контроль Вовкового окупанти намагаються посилити тиск на селища Котлине та Удачне.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Зараз вони застосовують техніку, висаджують групи якомога глибше, щоби ті змогли заволодіти зручними позиціями", — зазначив захисник.

З його слів, також ЗС РФ вийшли на західні околиці села Лисівка і розробляють план виходу до південних околиць міста Покровськ.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"З кожним разом ситуація погіршується, проте ми не здаємося і тримаємось міцно далі", — наголосив "Мучной".

Він зауважив, що на схід від міста Мирноград російські сили широким фронтом намагаються вийти до траси Покровськ — Костянтинівка. Ворог атакує в районі села Миролюбівка, триває зачистка села Воздвиженка.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Після цього, рух буде за сценарієм Курахівської агломерації, тут теж можуть почати створюватися кишені", — додав військовий.

Нагадаємо, вночі на 31 грудня ЗС РФ запустили по Україні понад 60 цілей — ракет і дронів. У регіонах працювали сили ППО, в двох областях зафіксували влучання. Фокус зібрав інформацію про наслідки атаки.

Рейнджери ССО провели наступ у Курській області РФ і зайняли один з ворожих населених пунктів.