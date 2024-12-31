ВС РФ продвинулись на двух направлениях: какие планы у врага и где усиливается давление (карты)
Аналитики сообщили о движении оккупантов в Донецкой области. По словам военного с позывным "Мучной", враг не жалеет бронетехники и действует по сценарию Кураховской агломерации.
ВС РФ продвинулись на двух направлениях в Донецкой области. Об этом 31 декабря сообщили в DeepState.
По данным аналитиков, российские войска имели успехи:
- на Кураховском направлении — в районе сел Славянка и Петропавловка;
- на Покровском направлении — в районе сел Соленое и Волково.
Что говорит командование
В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что на Покровском направлении воины остановили 40 штурмов и наступательных операций врага. Бои шли в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Волчьего, Новооленевки и Новоелизаветовки.
На Кураховском направлении защитники отбили 21 атаку. ВС РФ пытались продвигаться в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.
Что говорят бойцы
Военнослужащий "Мучной" рассказал, что после захвата под контроль Волкового оккупанты пытаются усилить давление на поселки Котлино и Удачное.
"Сейчас они применяют технику, высаживают группы как можно глубже, чтобы они смогли завладеть удобными позициями", — отметил защитник.
По его словам, также ВС РФ вышли на западные окраины села Лысовка и разрабатывают план выхода к южным окраинам города Покровск.
"С каждым разом ситуация ухудшается, однако мы не сдаемся и держимся крепко дальше", — отметил "Мучной".
Он отметил, что к востоку от города Мирноград российские силы широким фронтом пытаются выйти к трассе Покровск-Константиновка. Враг атакует в районе села Миролюбовка, продолжается зачистка села Воздвиженка.
"После этого, движение будет по сценарию Кураховской агломерации, здесь тоже могут начать создаваться карманы", — добавил военный.
Напомним, ночью на 31 декабря ВС РФ запустили по Украине более 60 целей — ракет и дронов. В регионах работали силы ПВО, в двух областях зафиксировали попадания. Фокус собрал информацию о последствиях атаки.
Рейнджеры ССО провели наступление в Курской области РФ и заняли один из вражеских населенных пунктов.