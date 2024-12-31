ВС РФ продвинулись на двух направлениях: какие планы у врага и где усиливается давление (карты)

Аналитики сообщили о движении оккупантов в Донецкой области. По словам военного с позывным "Мучной", враг не жалеет бронетехники и действует по сценарию Кураховской агломерации.

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ВС РФ продвинулись на двух направлениях в Донецкой области. Об этом 31 декабря сообщили в DeepState.

По данным аналитиков, российские войска имели успехи:

на Кураховском направлении — в районе сел Славянка и Петропавловка;

на Покровском направлении — в районе сел Соленое и Волково.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Что говорит командование

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что на Покровском направлении воины остановили 40 штурмов и наступательных операций врага. Бои шли в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Волчьего, Новооленевки и Новоелизаветовки.

На Кураховском направлении защитники отбили 21 атаку. ВС РФ пытались продвигаться в районах Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово.

Что говорят бойцы

Военнослужащий "Мучной" рассказал, что после захвата под контроль Волкового оккупанты пытаются усилить давление на поселки Котлино и Удачное.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Сейчас они применяют технику, высаживают группы как можно глубже, чтобы они смогли завладеть удобными позициями", — отметил защитник.

По его словам, также ВС РФ вышли на западные окраины села Лысовка и разрабатывают план выхода к южным окраинам города Покровск.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"С каждым разом ситуация ухудшается, однако мы не сдаемся и держимся крепко дальше", — отметил "Мучной".

Он отметил, что к востоку от города Мирноград российские силы широким фронтом пытаются выйти к трассе Покровск-Константиновка. Враг атакует в районе села Миролюбовка, продолжается зачистка села Воздвиженка.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"После этого, движение будет по сценарию Кураховской агломерации, здесь тоже могут начать создаваться карманы", — добавил военный.

Напомним, ночью на 31 декабря ВС РФ запустили по Украине более 60 целей — ракет и дронов. В регионах работали силы ПВО, в двух областях зафиксировали попадания. Фокус собрал информацию о последствиях атаки.

Рейнджеры ССО провели наступление в Курской области РФ и заняли один из вражеских населенных пунктов.