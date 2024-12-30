"Рекордные потери": Сырский рассказал о темпах уничтожения российской армии в Украине

По словам главнокомандующего ВСУ, за год ВС РФ потеряли убитыми и ранеными 427 тысяч военнослужащих.

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В Донецкой области российские оккупационные войска в последние дни несут рекордные потери — около 1700 человек в сутки. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч. Львиная часть этих потерь — результат героических действий наших воинов в Донецкой области", — написал Сырский.

Он пояснил, что поработал в частях и подразделениях, которые ведут оборону на этих направлениях и подчеркнул, что сейчас они остаются самыми горячими.

"С командирами проработаны меры для повышения эффективности огневого поражения противника, надежного удержания рубежей и позиций, обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов и усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае", — отметил Сырский.

Главнокомандующий также отметил, что особое внимание уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.

"Наша цель на этом направлении — максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки!", — отметил Сырский.

Напомним, 28 декабря Александр Сырский озвучил потери ВС РФ за 2024 год.

Фокус также писал о том, что американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что потери ВС РФ за осень 2024 года составили 50 солдат на один километр.