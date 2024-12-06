50 солдат за один километр: аналитики озвучили потери россиян за осень 2024, — ISW

За три последних месяца боевых действий оккупанты захватили 2 356 кв. км украинской территории. И за это же время потери ВС РФ составили 126 000 военнослужащих.

Российская армия продолжает нести большие потери в живой силе, в попытке добится тактических успехов на Донбассе. Только за три осенних месяца противник во время наступления потерял около 126 000 солдат. Такие цифры озвучили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Отмечается, что в ноябре потери Вооруженных сил РФ в боестолкновениях на украинских фронтах достигли исторического максимума — 1523 человека в сутки. А 28 ноября оккупанты потеряли за один более 2000 человек. Всего за ноябрь текущего года потери ВС РФ составили 45 690 человек.

Западные аналитики на основе геолокационных данных подсчитали скорость продвижения российских войск на территории Украины, а также в Курской области. По информации ISW, в среднем за один день противник брал под контроль 27,96 кв. км в день и захватил в общей сложности 839 кв. км.

В сентябре и октябре 2024 года во время активных наступательных действий россияне потеряли примерно 80 110 военнослужащих в обмен на примерно 1 517 кв. км завоеваний.

Таким образом, российские силы понесли примерно 125 800 потерь за осенний период в обмен на 2 356 кв. км захваченных территорий. А это примерно 53 солдата на квадратный километр захваченной украинской земли.

Потери ВС РФ по данным Генштаба ВСУ

Восполнение потерь

Аналитики подчеркнули, что учитывая такое количество потерь, а также в условиях ограниченных резервов, России будет тяжело поддерживать темпы боевых действий. Американские военные предположили, что армия РФ может пополняться до 30 000 новобранцами в месяц. Однако для того, чтобы взять под контроль оставшуюся часть Донбасса, оккупантам при таких жертвах на передовой необходимо увеличить количество новобранцев до 50 000 солдат в месяц.

По мнению украинских военных экспертов, Москва, возможно, увеличила темпы призыва новых военнослужащих в последние недели, но этого недостаточно для того, чтобы восполнить ежемесячные потери ВС РФ.

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Напомним, заместитель министра обороны России Анна Цивилева оговорилась, сколько российских оккупантов пропали без вести в Украине. Она сказала, что 48 тысяч родственников военнослужащих РФ, которые без вести пропали, подали заявки на прохождение ДНК.