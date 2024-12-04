Председатель комитета испугался озвученной информации и попросил убрать ее из документов, чтобы "эти цифры нигде не фигурировали".

В РФ оговорились, сколько российских оккупантов пропали без вести в Украине. Об этом на заседании Госдумы сказала заместитель министра обороны России и по совместительству племянница президента России Владимира Путина Анна Цивилева. Об этом пишет российское издание ASTRA.

Так, в Москве на днях состоялся круглый стол Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему "Законодательное обеспечение мер социальной поддержки участников "СВО" и членов их семей (проблемы и пути их решения)".

На мероприятии в частности выступала заместитель министра обороны РФ и по совместительству двоюродная племянница Путина Анна Цивилева. Она заявила, что родственники пропавших без вести в Украине оккупантов бесплатно сдают ДНК тесты.

В ответ на это председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сделал ей замечание: "Коллеги, убедительно вас прошу, эти цифры о без вести пропавших нигде не фигурируют".

Цивилева ответила: "Я назвала цифры не пропавших, а обращений к нам".

Она оговорилась, что 48 тысяч родственников военнослужащих, которые без вести пропали, подали заявки на прохождение ДНК для поиска пропавших без вести российских солдат.

Председатель комитета Госдумы по обороне, еще один российский упырь, Андрей Каргаполов, попросил коллег убрать эту информацию из документов, чтобы "эти цифры нигде не фигурировали".

Племянница Путина сообщила, что российские воины сдают ДНК сразу, когда заключают контракт с ВС РФ. Их сразу вносят в базу МВД.

Напомним, что 30 ноября сообщалось, что по прогнозу председателя совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко ВС РФ ближайшие 2 месяца будут нести в Украине рекордные потери личного состава, поскольку перед инаугурацией Дональда Трампа Кремлю нужно получить лучшие переговорные позиции.

Также начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр Надежда Замрига сообщила, что ВС РФ несут колоссальные потери на поле боя на Харьковщине, а люди у них не заканчиваются.