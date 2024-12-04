Голова комітету злякався озвученої інформації і попросив прибрати її з документів, щоб "ці цифри ніде не фігурували".

В РФ обмовилися, скільки російських окупантів зникли безвісти в Україні. Про це на засіданні Держдуми сказала заступниця міністра оборони Росії і за сумісництвом племінниця президента Росії Володимира Путіна Ганна Цивільова. Про це пише російське видання ASTRA.

Так, у Москві днями відбувся круглий стіл Комітету з праці, соціальної політики та справ ветеранів на тему "Законодавче забезпечення заходів соціальної підтримки учасників "СВО" та членів їх сімей (проблеми та шляхи їх вирішення)".

На заході зокрема виступала заступниця міністра оборони РФ і за сумісництвом двоюрідна племінниця Путіна Ганна Цивільова. Вона заявила, що родичі зниклих безвісти в Україні окупантів безкоштовно здають ДНК тести.

У відповідь на це голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зробив їй зауваження: "Колеги, переконливо вас прошу, ці цифри про безвісти відсутніх ніде не фігурують".

Цивільова відповіла: "Я назвала цифри не зниклих, а звернень до нас".

Вона обмовилася, що 48 тисяч родичів військовослужбовців, які безвісти зникли, подали заявки на проходження ДНК для пошуку зниклих безвісти російських солдатів.

Голова комітету Держдуми з оборони, ще один російський упир, Андрій Каргаполов, попросив колег прибрати цю інформацію з документів, щоб "ці цифри ніде не фігурували".

Племінниця Путіна повідомила, що російські вояки здають ДНК одразу, коли заключають контракт з ЗС РФ. Їх одразу вносять в базу МВС.

Нагадаємо, що 30 листопада повідомлялося, що за прогнозом голови ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка ЗС РФ найближчі 2 місяці зазнаватимуть в Україні рекордних втрат особового складу, оскільки перед інавгурацією Дональда Трампа Кремлю потрібно здобути кращі переговорні позиції.

Також начальниця відділення комунікацій 14-ї ОМБр Надія Замрига повідомила, що ЗС РФ зазнають колосальних втрат на полі бою на Харківщині, а люди у них не закінчуються.