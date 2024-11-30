Окупація трьох сіл в одній області: ЗС РФ захопили Жовте, Пустинку та Роздольне, — DeepState

В генштабі ЗСУ підтвердили що росіяни атакували позиції ЗСУ в районі села Жовте та Роздольне, але інформації щодо окупації цих населених пунктів не коментували.

Російські окупаційні війська захопили села Жовте та Пустинка Покровського району, а також село Роздольне Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Жовте, Пустинка та Роздольне наразі перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

Жовте та Пустинка Фото: Скриншот

Роздольне Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому.

Водночас в останньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялось, що російські окупанти протягом доби здійснювали атаки на українські позиції в тому числі в районі села Жовте, а також штурмували позиції ЗСУ в районі Роздольного.

Інформації щодо окупації сіл Жовте, Пустинка та Роздольне у Генштабі ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 28 листопада ЗС РФ відбили село, яке ЗСУ контролювали з першого дня Курської операції.

27 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували одразу два села у Донецькій області.