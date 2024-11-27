ЗС РФ окупували одразу два села у Донецькій області, — DeepState (мапа)

За даними аналітиків, ворог також просунувся біля 12 населених пунктів. У Генштабі ЗСУ наразі не коментували окупацію цих сіл на Донеччині.

Російські окупаційні війська захопили села Новоселидівка та Петрівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Новоселидівка та Петрівка наразі перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

ЗС РФ окупували Новоселидівку та Петрівку Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля 12 населених пунктів, а саме:

Новомлинська;

Жовтого;

Пустинки;

Пушкіного;

Роздольного;

Розливу;

Веселого Гаю; Рівнополю;

Сонцівки;

у Кругляківці;

Берестках;

Кураховому.

Водночас в останньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялось, що російські окупанти на Покровському напрямку впродовж дня здійснили 32 штурмові та наступальні дії.

"Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки та Чумацького", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі уточнили, що ситуація на цьому напрямку "складна, проте контрольована Силами оборони".

Інформації щодо окупації Новоселидівки та Петрівки в генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 26 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ завершили зачистку Куп'янська.

22 листопада ЗС РФ окупували село на Донеччині та просунулися в Торецьку та Кураховому.