ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой области, — DeepState (карта)
По данным аналитиков, враг также продвинулся возле 12 населенных пунктов. В Генштабе ВСУ пока не комментировали оккупацию этих сел в Донецкой области.
Российские оккупационные войска захватили села Новоселидовка и Петровка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новоселидовка и Петровка сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.
Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле 12 населенных пунктов, а именно:
- Новомлинская;
- Желтого;
- Пустынки;
- Пушкино;
- Раздольного;
- Разлива;
- Веселой Рощи; Равнополья;
- Солнцево;
- в Кругляковке;
- Берестках;
- Курахово.
В то же время в последней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что российские оккупанты на Покровском направлении в течение дня совершили 32 штурмовых и наступательных действия.
"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки и Чумацкого", — говорится в сообщении.
В Генштабе уточнили, что ситуация на этом направлении "сложная, однако контролируемая Силами обороны".
Информацию об оккупации Новоселидовки и Петровки в генштабе на момент публикации материала не комментировали.
Напомним, 26 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ завершили зачистку Купянска.
22 ноября ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись в Торецке и Курахово.