ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой области, — DeepState (карта)

По данным аналитиков, враг также продвинулся возле 12 населенных пунктов. В Генштабе ВСУ пока не комментировали оккупацию этих сел в Донецкой области.

Российские оккупационные войска захватили села Новоселидовка и Петровка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новоселидовка и Петровка сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

ВС РФ оккупировали Новоселидовку и Петровку Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле 12 населенных пунктов, а именно:

Новомлинская;

Желтого;

Пустынки;

Пушкино;

Раздольного;

Разлива;

Веселой Рощи; Равнополья;

Солнцево;

в Кругляковке;

Берестках;

Курахово.

В то же время в последней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что российские оккупанты на Покровском направлении в течение дня совершили 32 штурмовых и наступательных действия.

"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки и Чумацкого", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что ситуация на этом направлении "сложная, однако контролируемая Силами обороны".

Информацию об оккупации Новоселидовки и Петровки в генштабе на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 26 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ завершили зачистку Купянска.

22 ноября ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись в Торецке и Курахово.