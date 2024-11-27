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ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой области, — DeepState (карта)

ВС РФ
Фото: AP | ВС РФ (иллюстративное фото)

По данным аналитиков, враг также продвинулся возле 12 населенных пунктов. В Генштабе ВСУ пока не комментировали оккупацию этих сел в Донецкой области.

Российские оккупационные войска захватили села Новоселидовка и Петровка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новоселидовка и Петровка сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

ВС РФ оккупировали Новоселидовку и Петровку Fullscreen
ВС РФ оккупировали Новоселидовку и Петровку
Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле 12 населенных пунктов, а именно:

  • Новомлинская;
  • Желтого;
  • Пустынки;
  • Пушкино;
  • Раздольного;
  • Разлива;
  • Веселой Рощи; Равнополья;
  • Солнцево;
  • в Кругляковке;
  • Берестках;
  • Курахово.

В то же время в последней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что российские оккупанты на Покровском направлении в течение дня совершили 32 штурмовых и наступательных действия.

"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки и Чумацкого", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что ситуация на этом направлении "сложная, однако контролируемая Силами обороны".

Информацию об оккупации Новоселидовки и Петровки в генштабе на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 26 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ завершили зачистку Купянска.

22 ноября ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись в Торецке и Курахово.