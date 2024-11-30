Оккупация трех сел в одной области: ВС РФ захватили Желтое, Пустынку и Раздольное, — DeepState

В генштабе ВСУ подтвердили, что россияне атаковали позиции ВСУ в районе села Желтое и Раздольное, но информацию об оккупации этих населенных пунктов не комментировали.

Российские оккупационные войска захватили села Желтое и Пустынка Покровского района, а также село Раздольное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Желтое, Пустынка и Раздольное сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

Желтое и Пустынка Фото: Скриншот

Раздольное Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово.

В то же время в последней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что российские оккупанты в течение суток осуществляли атаки на украинские позиции в том числе в районе села Желтое, а также штурмовали позиции ВСУ в районе Раздольного.

Информацию об оккупации сел Желтое, Пустынка и Раздольное в Генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 28 ноября ВС РФ отбили село, которое ВСУ контролировали с первого дня Курской операции.

27 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой области.