50 солдатів за один кілометр: аналітики озвучили втрати росіян за осінь 2024 року, — ISW

За три останні місяці бойових дій окупанти захопили 2 356 кв. км української території. І за цей же час втрати ЗС РФ склали 126 000 військовослужбовців.

Російська армія продовжує зазнавати великих втрат у живій силі, намагаючись домогтися тактичних успіхів на Донбасі. Тільки за три осінні місяці противник під час наступу втратив близько 126 000 солдатів. Такі цифри озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Зазначається, що в листопаді втрати Збройних сил РФ у бойових зіткненнях на українських фронтах досягли історичного максимуму — 1523 особи на добу. А 28 листопада окупанти втратили за одну понад 2000 осіб. Загалом за листопад поточного року втрати ЗС РФ становили 45 690 осіб.

Західні аналітики на основі геолокаційних даних підрахували швидкість просування російських військ на території України, а також у Курській області. За інформацією ISW, у середньому за один день противник брав під контроль 27,96 кв. км на день і захопив загалом 839 кв. км.

У вересні та жовтні 2024 року під час активних наступальних дій росіяни втратили приблизно 80 110 військовослужбовців в обмін на приблизно 1 517 кв. км завоювань.

Таким чином, російські сили зазнали приблизно 125 800 втрат за осінній період в обмін на 2 356 кв. км захоплених територій. А це приблизно 53 солдати на квадратний кілометр захопленої української землі.

Втрати ЗС РФ за даними Генштабу ЗСУ

Заповнення втрат

Аналітики підкреслили, що з огляду на таку кількість втрат, а також в умовах обмежених резервів, Росії буде важко підтримувати темпи бойових дій. Американські військові припустили, що армія РФ може поповнюватися до 30 000 новобранцями на місяць. Однак для того, щоб узяти під контроль решту Донбасу, окупантам за таких жертв на передовій необхідно збільшити кількість новобранців до 50 000 солдатів на місяць.

На думку українських військових експертів, Москва, можливо, збільшила темпи призову нових військовослужбовців останніми тижнями, але цього недостатньо для того, щоб заповнити щомісячні втрати ЗС РФ.

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Нагадаємо, заступник міністра оборони Росії Ганна Цивільова обмовилася, скільки російських окупантів зникли безвісти в Україні. Вона сказала, що 48 тисяч родичів військовослужбовців РФ, які безвісти зникли, подали заявки на проходження ДНК.