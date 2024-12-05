Провал операції на Дніпрі: російські морпіхи зазнали втрат, — АТЕШ

Противник намагався висадитися на острові Білогрудий, проте українські оператори безпілотників зупинили атаку. У результаті двоє російських солдатів потонули.

Російські військовослужбовці зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту зазнали втрат під час невдалої операції на острові Білогрудий у дельті Дніпра. Про це 5 грудня повідомили учасники партизанського руху "АТЕШ".

За даними руху, двоє російських солдатів із 61-ї бригади морської піхоти Північного флоту РФ стали жертвами атаки українського дрона. Унаслідок удару вони втратили контроль над гідроциклом, який використовували для переміщення, і потонули.

Партизани з "АТЕШ" стверджують, що подібні випадки серед російських військ стають дедалі частішими. Основною причиною таких інцидентів називають недостатню або повністю відсутню підготовку військовослужбовців. Додатковим чинником є складний ландшафт, який створює серйозні труднощі для виконання операцій.

"Подібні випадки в російських військах не рідкість. Причина — погана або зовсім відсутня підготовка і складні умови на місцевості, з якими відомі солдати просто не здатні впоратися", — йдеться в повідомленні.

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Крім того, повідомляється про низький моральний дух серед російських військовослужбовців. За інформацією "АТЕШ", деяких солдатів направляють на острови як покарання, що лише посилює напруженість і деморалізацію особового складу.

Ймовірно, така деморалізація прямо впливає на результативність дій російських військ у зоні конфлікту, а низька підготовка солдатів і відсутність злагодженості в діях призводить до втрат у живій силі противника.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що Збройні сили РФ на Херсонському напрямку готують наступ. Противник має намір переправитися через Дніпро, для цього підготовлено понад 300 човнів.

28 листопада стало відомо, що українські військовослужбовці в Курській області взяли в полон групу російських морських піхотинців. Як повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ, зброю склали кілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ.