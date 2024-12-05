Провал операции на Днепре: российские морпехи понесли потери, — АТЕШ

Противник пытался высадиться на острове Белогрудый, однако украинские операторы беспилотников остановили атаку. В результате двое российских солдат утонули.

Российские военнослужащие из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота понесли потери во время неудачной операции на острове Белогрудый в дельте Днепра. Об этом 5 декабря сообщили участники партизанского движения "АТЕШ".

По данным движения, двое российских солдат из 61-й бригады морской пехоты Северного флота РФ стали жертвами атаки украинского дрона. В результате удара они потеряли контроль над гидроциклом, который использовали для перемещения, и утонули.

Партизаны из "АТЕШ" утверждают, что подобные случаи среди российских войск становятся все более частыми. Основной причиной таких инцидентов называют недостаточную или полностью отсутствующую подготовку военнослужащих. Дополнительным фактором является сложный ландшафт, который создает серьезные трудности для выполнения операций.

"Подобные случаи в российских войсках не редкость. Причина — плохая или совсем отсутствующая подготовка и сложные условия в местности, с которыми известные солдаты просто не способны справиться", — говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается о низком моральном духе среди российских военнослужащих. По информации "АТЕШ", некоторые солдаты направляются на острова в качестве наказания, что лишь усиливает напряженность и деморализацию личного состава.

Вероятно, такая деморализация оказывает прямое влияние на результативность действий российских войск в зоне конфликта, а низкая подготовка солдат и отсутствие слаженности в действиях приводит к потерям в живой силе противника.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что Вооруженные силы РФ на Херсонском направлении готовят наступление. Противник намерен переправиться через Днепр, для этого подготовлено более 300 лодок.

28 ноября стало известно, что украинские военнослужащие в Курской области взяли в плен группу российских морских пехотинцев. Как сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ, оружие сложили несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ.