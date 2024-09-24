Бросают в окопы моряков, ВДВ и ракетчиков. Как Россия восполняет потери в Украине

Россия активно ищет новые людские ресурсы для войны в Украине. Нередко в окопы кидают "непрофильных" специалистов: моряков, войска ВКС и ВДВ. Но большие потери — не показатель скорой победы над агрессором: опрошенные Фокусом военные аналитики говорят о высоком потенциале вооруженных сил РФ.

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Катастрофический уровень потерь российской армии в ходе большой войны в Украине заставляет агрессора искать новые ресурсы для пополнения живой силы. Часто в зону боевых действий направляют "непрофильные" подразделения. OSINT-проект Moklasen выяснил, что служивших на единственном в РФ авианосце "Адмирал Кузнецов" военных моряков перебросили на фронт. Авианосец не выходил в море восемь ле и теперь никогда не выйдет на боевое дежурство.

Примерно 1500 моряков перевели в состав сухопутных войск и сформировали "фрегатный батальон", участвующий в боях в составе 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ. Сперва подразделение отправили в Харьковскую область, но затем передислоцировали на Покровское направление. Минимум один военный из состава батальона пропал без вести во время одной из атак под Харьковом 23 июля, сообщили аналитики.

Однако это далеко не единственный пример пополнения боевых частей ВС РФ "непрофильными специалистами". Проект "Важные истории" писал об отправке в Украину моряков Северного флота. Один из них служил в воинской части 69120 и последний раз выходил на связь в конце августа 2024 года из Донецкой области.

Альтернативой набору экипажей кораблей может стать всеобщая мобилизация, но это крайне рискованная мера для режима президента России Владимира Путина, подчеркивают авторы.

Курская область "заставляет": космические войска погибают в окопах

Кадровый голод заставил командование ВС РФ бросить на оборону Курской области "космическую пехоту". Известно как минимум о трех пропавших военнослужащих ВКС. Российские военкоры также пишут, что в мотострелковые полки переводят операторов РЭБ из войск ВКС или РВСН (ракетные войска стратегического назначения). На вооружении последних находится межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

Сейчас на Курском направлении действует минимум две бригады морпехов: 810-я из Севастополя и 155-я из Владивостока. Туда же перекинули четыре дивизии ВДВ 7-ю, 11-ю, 76-ю и 106-ю. Это доказывает проблемы российской армии с боеспособными частями, но не с личным составом, рассказывает Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Стачиваются наиболее подготовленные подразделения, включая бригады спецназначения и костяк ВДВ. Речь идет именно о боеспособных войсках, с боевым опытом и слаженностью. А людского ресурса в виде контрактников и мобилизованных у ВС РФ много, но потянут ли они функционал штурмовиков?" — задает он вопрос.

Крайне неоправданная мера — кидать на убой силы спецопераций с весьма узкими умениями. Подготовка разведчика или морпеха занимает не один год, добавляет Снегирев.

"Набирают людей из национальных республик": как в России замещают потери?

Проанализировав потери в рядах ВС РФ, журнал Forbes приходит к выводу, что Кремлю надо мобилизовывать 30 000 новых военнослужащих ежемесячно, чтобы заменить убитых, раненых или захваченных в плен на поле боя в Украине.

Примерные независимые данные о потерях в армии России приводятся в расследовании радиостанции ВВС и издания "Медиазона". Установлены имена более 70 000 российских военных. Каждый пятый погибший — подписавший контракт с ВС РФ или Росгвардией после начала войны. Больше половины из них не были связаны с армией до начала полномасштабной войны.

Украинский Генштаб в ежедневной сводке сообщает о потерях ВС РФ и, как правило, цифра превосходит 1 000 человек за день боевых действий. За 23 сентября потери россиян составили 1 400 человек, а с начала полномасштабного вторжения — более 645 000.

История с "Адмиралом Кузнецовым" и передислокациями в Украину других частей лишний раз доказывает уровень больших потерь в рядах армии России. Люди нужны срочно, поэтому на всех флотах российское командование ведет разъяснительную работу, по сути, вербовку, для войны в Украине, отмечает в беседе с Фокусом военный аналитик Олег Жданов.

Генштабу России больше негде брать людей: военкоматы более 30 000 людей не выдают, а месячные потери превышают данный показатель, оценил он ситуацию.

Толку от моряков в так называемой "зоне спецоперации" мало. Тем не менее за неимением лучшего приходится довольствоваться малым. Автоматом пользоваться моряка научили, учебные стрельбы были и гранату он тоже кинет, объясняет эксперт.

Однако уровень больших потерь агрессора не свидетельствует о близкой победе над ним. Потенциал вооруженных сил России, по мнению Дмитрия Снегирева, достаточен: мобилизовать могут до 15 млн человек. Но всеобщую мобилизацию объявлять не будут, ведь пока армии достаточно контингента из национальных республик: Кавказа, Южной Осетии, Бурятии, Башкортостана и прочих.

"Первая волна мобилизации коснулась не коренного российского населения, а именно национальных республик. Убийством мужского населения этих регионов в России сразу решают национальный и религиозный вопрос", — уверяет аналитик.

Напомним, за время полномасштабной войны РФ с Украиной погибли 47 выходцев из Абхазии. Мужчин призвали в ряды вооруженных сил из разных городов России.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп ранее заявлял, что Украина врет насчет собственных потерь в войне с Россией. Киев, по его словам, всячески пытает занизить этот показатель.