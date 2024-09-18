"Стараемся оперативно реагировать": в Абхазии назвали количество погибших в Украине бойцов

По словам т. н. "главы МЧС", непризнанная республика якобы помогает Донбассу и часть ее граждан воюет против Киева. За 2,5 года вывезли тела лишь 27 человек.

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За время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 47 абхазских бойцов. Об этом заявил "глава МЧС" самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициния, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, власти якобы продолжают помогать временно оккупированному Донбассу гуманитарной помощью и за последние 2 года это количество достигло нескольких сотен тонн. В то же время, не обошлось и без потерь.

"В ходе специальной военной операции (официальное название Кремля полномасштабной войны в Украине. — Ред.) на Донбассе погибло 47 наших ребят. Мы взяли на себя доставку тел погибших и стараемся оперативно реагировать. За этот период мы вывезли тела 27 погибших. Это не только бойцы бригады "Пятнашка", но и выходцы из Абхазии, призванные из разных городов России", — заявил Лев Квициния.

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При этом общее количество бойцов из Абхазии, которые воюют на стороне России в Украине, "глава МЧС" не назвал.

Напомним, 16 сентября стало известно, что непризнанная Абхазия предложила Турции открыть базу ВМС, однако позже оказалось, что это не соответствует действительности. На сайт главы непризнанной республики Аслана Бжании якобы была осуществлена хакерская атака, поэтому сообщение о партнерстве с Анкарой не настоящее.

7 августа сообщалось, что в НАТО призвали РФ вывести войска из Южной Осетии и Абхазии. В 16-ю годовщину российской оккупации территорий в Альянсе заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. То же самое заявили и другие европейские чиновники.

Также сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в конце мая заявил о намерении возвратить ныне оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. В Госдуме РФ отметили, что считают реальной такую идею, однако в случае восстановления Советского Союза.