За словами т. зв. "глави МНС", невизнана республіка нібито допомагає Донбасу і частина її громадян воює проти Києва. За 2,5 року вивезли тіла лише 27 осіб.

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За час повномасштабної війни РФ проти України загинули 47 абхазьких бійців. Про це заявив "глава МНС" самопроголошеної республіки Абхазія Лев Квіцинія, передає "Эхо Кавказа".

За його словами, влада нібито продовжує допомагати тимчасово окупованому Донбасу гуманітарною допомогою і за останні 2 роки ця кількість сягнула кількох сотень тонн. Водночас, не обійшлося і без втрат.

"Під час спеціальної військової операції (офіційна назва Кремля повномасштабної війни в Україні. — Ред.) на Донбасі загинули 47 наших хлопців. Ми взяли на себе доставку тіл загиблих і намагаємося оперативно реагувати. За цей період ми вивезли тіла 27 загиблих. Це не тільки бійці бригади "П'ятнашка", а й вихідці з Абхазії, призвані з різних міст Росії", — заявив Лев Квіцинія.

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Водночас загальну кількість бійців з Абхазії, які воюють на боці Росії в Україні, "глава МНС" не назвав.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що невизнана Абхазія запропонувала Туреччині відкрити базу ВМС, однак пізніше виявилося, що це не відповідає дійсності. На сайт глави невизнаної республіки Аслана Бжанії начебто було здійснено хакерську атаку, тож повідомлення про партнерство з Анкарою не справжнє.

7 серпня повідомлялося, що в НАТО закликали РФ вивести війська з Південної Осетії та Абхазії. У 16-ту річницю російської окупації територій в Альянсі заявили про цілковиту підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії. Те саме заявили й інші європейські чиновники.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наприкінці травня заявив про намір повернути нині окуповані території Абхазії та Південної Осетії. У Держдумі РФ зазначили, що вважають реальною таку ідею, однак у разі відновлення Радянського Союзу.