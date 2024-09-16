Невизнана Абхазія запропонувала Туреччині відкрити базу ВМС: що сталося насправді

На сайт очільника невизнаної республіки Аслана Бжанії нібито була здійснена хакерська атака. Раніше Абхазія заявила про намір підписати двосторонню угоду про дружбу і партнерство з Анкарою.

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У понеділок, 16 вересня, на офіційному сайті так званого президента невизнаної Абхазії Аслана Бжанії на короткий час з'явилось повідомлення про те, що після скасування домовленості з Росією щодо створення військово-морської бази в порту Очамчире вона пропонує аналогічну угоду Туреччині.

У повідомленні йшлося, що Бжанія надіслав пропозицію президенту Туреччини Реджепу Ердогану про підписання договору про дружбу та партнерство. Угода передбачала б співробітництво в економічній, військовій та культурній сферах. Президент невизнаної республіки підкреслив, що рішення продиктоване "історичними зв'язками та волею народу".

"Ми живемо у той час, коли потрібно приймати непрості, але правильні для нашого народу рішення. І вибір партнерів на міжнародній арені — один із головних напрямків", — йшлося у повідомленні.

Фото: Defense Express

За словами Бжанії, Туреччина могла б підтримати Абхазію у сферах освіти, охорони здоров'я та забезпечення соціальних виплат лікарям і вчителям. Турецькі військово-морські бази, які замінили б російські, гарантували б незалежність Абхазії.

Однак, як повідомляє Defense Express, це повідомлення було згодом видалене з сайту, але його копія залишилась у кеші. Пізніше стало відомо, що сайт президента Абхазії став об'єктом хакерської атаки.

Фото: Скриншот

Аналітики нагадали, що в серпні з'явилася інформація про відмову Абхазії надавати Росії дозвіл на розширення бази в Очамчире та створення постійного пункту для Чорноморського флоту. Офіційні причини такого рішення не повідомлялися, проте з 1 вересня Кремль припинив соціальні виплати абхазьким службовцям, лікарям і вчителям.

Анкара не визнає Абхазію незалежною і розглядає територію частиною Грузії. Однак деякі відносини між ними існують. Зокрема так зване МЗС Абхазії повідомляє про доволі регулярні візити посадовців до Туреччини, але вони здебільшого направлені на зустрічі з абхазькою діаспорою.

Нагадаємо, 31 липня дослідники проєкту Bellingcat писали, що в Очамчире буде побудовано нову російську військово-морську базу, яка стане "постійним місцем дислокації" частин Чорноморського флоту РФ.

7 серпня у 16-ту річницю російської окупації територій Південної Осетії та Абхазії, в НАТО закликали РФ вивести війська з регіону.