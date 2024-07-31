РФ прискорила темпи будівництва бази для Чорноморського флоту в порту Абхазії, — Bellingcat (фото)

У порту Очамчире будується безліч будівель і об'єктів, зазначають у Bellingcat. Ця база, ймовірно, матиме стратегічне значення для російського флоту.

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На території окупованої Абхазії, у невеликій гавані Очамчирі, що обслуговує вугільний термінал і підрозділ берегової охорони Федеральної служби безпеки РФ, буде побудовано нову російську військово-морську базу, яка стане "постійним місцем дислокації" частин Чорноморського флоту Росії. Про це пишуть дослідники проєкту Bellingcat.

Супутникові знімки, проаналізовані журналістами, показують, що з початку 2024 року активність у гавані прискорилася: по периметру ведеться будівництво безлічі будівель і об'єктів.

На думку експертів, ця база матиме стратегічне значення для Росії і може стати безпечним притулком для Чорноморського флоту, який зазнає атак українських безпілотників, тому більшу частину ВМФ було переміщено до Новоросійська.

Аналіз Bellingcat показує, що в порту Очамчира ведеться будівництво безлічі будівель і об'єктів по периметру. Зображення SkySat від 22 липня 2024 р. з Planet Labs PBC

Нещодавні зміни, що спостерігаються на базі Очамчира, включають появу кількох нових фундаментів, розчищення землі для забудови і новий периметр, який значно розширить площу бази. На схід від гавані, де залізничні колії входять у військову базу, було розчищено близько 36,5 тис. кв. м. землі, і протягом останніх кількох тижнів велося будівництво, попередньо, великого бетонного фундаменту розміром приблизно 100 x 40 метрів.

Фотографії будівництва біля гавані в Очамчирі від Planet Labs PBC

Навколо східного боку території, між базою і містом Очамчира, було розчищено нову дорогу по периметру. Тіні на супутникових знімках, мабуть, показують, що вздовж цього маршруту було побудовано огорожу, що потенційно означає значне розширення території бази.

Фотографії будівництва біля гавані в Очамчирі від Planet Labs PBC

Поруч із гаванню з червня 2024 року будується ще один фундамент. Також видно буксир ВМФ Росії проєкту 22870, який прибув в Очамчиру з Новоросійська на початку липня.

Фотографії будівництва в порту Очамчира від Planet Labs PBC

На західному боці бази було розчищено раніше існуюче розчищене поле, а через центр було вирито велику траншею неясного призначення. Розчищені ділянки можна побачити на пляжі, ймовірно, внаслідок видобутку піску і заповнювача для будівництва на місці, що, як показують супутникові знімки Google Earth, раніше мало місце в цьому місці.

Фотографії будівельних робіт біля гавані в Очамчирі від Planet Labs PBC

Журналісти Bellingcat зазначають, що інформації про плани Росії щодо військово-морської бази в Очамчирі мало, і залишається незрозумілим, якою буде мета нових структур, якими є довгострокові цілі Росії щодо бази і як це вплине на її стратегічне становище в Чорному морі.

Чорноморський флот РФ: скільки кораблів залишилося

Станом на середину червня Силам оборони України вдалося офіційно пошкодити та знищити 28 ворожих кораблів. Загалом з ладу виведено третину Чорноморського флоту РФ. Однією з перших найвідчутніших втрат був крейсер "Москва", який українці пустили на дно за допомогою установки "Нептун". Одним з останніх став корабель ВМС РФ "Циклон", який Сили оборони вразили в ніч на 19 травня в окупованому Севастополі.

Український безекіпажний катер Magura вразив 14 цілей, серед яких розвідувальний корабель "Іван Хурс" і великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У неділю, 28 липня, в Росії відбувся парад, присвячений дню військово-морських сил РФ. У ньому взяли участь 20 кораблів і катерів, один підводний човен і чотири вітрильні судна. Під час трансляції показали тільки корвет "Меркурій", який із 2024 року базується на російській військовій базі в сирійському Тартусі, і фрегат "Адмірал Григорович".

Нагадаємо, у березні експерти оцінили можливість появи російських кораблів на морській базі в Очамчирі та висловили сумнів, що місцевість придатна для перебазування всього Чорноморського флоту.

Також Фокус писав, що 23 липня спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначав, що укриття в Новоросійську ворожих кораблів — лише "тимчасове явище".