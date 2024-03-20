Росія практично добудувала військовий порт в окупованій Абхазії, — ЗМІ (відео)

Москва вже оголосила про своєчасне завершення будівництва порту, яке було розпочато у 2023 році, та прагне якнайшвидше поставити російські військові кораблі на базу в окупованій частині Грузії.

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Військовий порт в абхазькому Очамчирі, який Росія планує використовувати для розміщення своїх військових кораблів в окупованій частині Грузії, практично збудовано. Хід будівельних робіт зафіксовано аерофотозйомкою, яку оприлюднив грузинський телеканал TV Pirveli.

На відеокадрах, розміщених на сторінці телеканалу у Facebook, видно інтенсивний рух будівельної техніки та встановлено, що роботи там тривають безперервно. Також можна побачити нещодавно споруджений будинок, ймовірно, для розміщення співробітників, котрі мають експлуатувати російський військовий об'єкт в окупованій Грузії.

Росія вже оголосила про своєчасне завершення будівництва порту, яке сепаратистська влада Абхазії розпочала у 2023 році.

"Мета Москви — якнайшвидше поставити російські військові кораблі в порт", — зауважило медіа.

Грузинська сторона побоюється, що РФ може втягнути країну у війну, адже якщо російські кораблі швартуватимуться в порту, то це місце стане законною ціллю для українських морських дронів і ракет.

Фото: Google Maps

Лідер руху "За Абхазію" Нукрі Нодіа каже, що уряд Грузії має звернутися до міжнародних партнерів.

"У цьому порту йде відновлювальний процес, згодом — його, безумовно, можуть використовувати у війні проти України, так само цей обʼєкт може стати й українською мішенню. Цей процес спрямований на дестабілізацію в регіоні. Наш уряд має залучити до процесу всіх міжнародних партнерів", — говорить Нодіа.

Натомість провладна партія "Грузинська мрія" лише заявляє, що вони не мають можливості діяти на тимчасово окупованій території.

Дещо про Абхазію

Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році. Це сталося за активної військової підтримки з боку Росії, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після пʼятиденної війни між Росією та Грузією у 2008 році Кремль проголосив "незалежність" регіону, хоча більшість світової спільноти досі визнає суверенітет Грузії над Абхазією.

Місто Очамчира розташоване на узбережжі Чорного моря. 26 січня 2009 року головний штаб ВМФ Росії заявив про створення в порту Очамчира пункту базування бойових кораблів Чорноморського флоту Росії.

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Нагадаємо, раніше спікер ВМС заявляв про те, що Росія зіткнулася з дефіцитом моряків, адже охочих померти в морі вкрай мало. За його словами, навчання морській справі забирає багато часу, а з кожною атакою по кораблях Чорноморського флоту кількість особового складу продовжує зменшуватися.