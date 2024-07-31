РФ ускорила темпы строительства базы для Черноморского флота в порту Абхазии, — Bellingcat (фото)

В порту Очамчире строится множество зданий и объектов, отмечают в Bellingcat. Данная база, вероятно, будет иметь стратегическое значение для российского флота.

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На территории оккупированной Абхазии, в небольшой гавани Очамчире, обслуживающей угольный терминал и подразделение береговой охраны Федеральной службы безопасности РФ, будет построена новая российская военно-морская база, которая станет "постоянным местом дислокации" частей Черноморского флота России. Об этом пишут исследователи проекта Bellingcat.

Спутниковые снимки, проанализированные журналистами, показывают, что с начала 2024 года активность в гавани ускорилась: по периметру ведется строительство множества зданий и объектов.

По мнению экспертов, данная база будет иметь стратегическое значение для России и может стать безопасным убежищем для Черноморского флота, который подвергается атакам украинских беспилотников, поэтому большая часть ВМФ была перемещена в Новороссийск.

Анализ Bellingcat показывает, что в порту Очамчира ведется строительство множества зданий и объектов по периметру. Изображение SkySat от 22 июля 2024 г. из Planet Labs PBC

Недавние изменения, наблюдаемые на базе Очамчира, включают появление нескольких новых фундаментов, расчистку земли для застройки и новый периметр, который значительно расширит площадь базы. К востоку от гавани, где железнодорожные пути входят в военную базу, было расчищено около 36,5 тыс кв.м. земли, и в течение последних нескольких недель велось строительство, предварительно, большого бетонного фундамента размером примерно 100 x 40 метров.

Фотографии строительства возле гавани в Очамчире от Planet Labs PBC

Вокруг восточной стороны территории, между базой и городом Очамчира, была расчищена новая дорога по периметру. Тени на спутниковых снимках, по-видимому, показывают, что вдоль этого маршрута было построено ограждение, что потенциально означает значительное расширение территории базы.

Фотографии строительства возле гавани в Очамчире от Planet Labs PBC

Рядом с гаванью с июня 2024 года строится еще один фундамент. Также виден буксир ВМФ России проекта 22870, прибывший в Очамчиру из Новороссийска в начале июля.

Фотографии строительства в порту Очамчира от Planet Labs PBC

На западной стороне базы было расчищено ранее существовавшее расчищенное поле, а через центр была вырыта большая траншея неясного назначения. Расчищенные участки можно увидеть на пляже, вероятно, в результате добычи песка и заполнителя для строительства на месте, что, как показывают спутниковые снимки Google Earth, ранее имело место в этом месте.

Фотографии строительных работ возле гавани в Очамчире от Planet Labs PBC

Журналисты Bellingcat отмечают, что информация о планах России относительно военно-морской базы в Очамчире скудна и остается неясным, какова будет цель новых структур, каковы долгосрочные цели России в отношении базы и как это повлияет на ее стратегическое положение в Черном море.

Черноморский флот РФ: сколько кораблей осталось

По состоянию на середину июня Силам обороны Украины удалось официально повредить и уничтожить 28 вражеских кораблей. В целом из строя выведена треть Черноморского флота РФ. Одной из первых самых ощутимых потерь был крейсер "Москва", который украинцы пустили на дно с помощью установки "Нептун". Одним из последних стал корабль ВМС РФ "Циклон", который Силы обороны поразили в ночь на 19 мая в оккупированном Севастополе.

Украинский безэкипажный катер Magura поразил 14 целей, среди которых разведывательный корабль "Иван Хурс" и большой десантный корабль "Цезарь Куников".

В воскресенье, 28 июля, в России состоялся парад, посвященный дню военно-морских сил РФ. В нем приняли участие 20 кораблей и катеров, одна подводная лодка и четыре парусных судна. Во время трансляции показали только корвет "Меркурий", который с 2024 года базируется на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат "Адмирал Григорович".

Напомним, в марте эксперты оценили возможность появления российских кораблей на морской базе в Очамчире и выразили сомнение, что местность пригодна для перебазирования всего Черноморского флота.

Также Фокус писал, что 23 июля спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отмечал, что укрытие в Новороссийске вражеских кораблей — всего лишь "временное явление".