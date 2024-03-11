Украинские военные вынудили Черноморский флот спрятаться в Новороссийске (фото)

По информации осинт-расследователей, всего там находится 10 носителей крылатых ракет и 14 кораблей вспомогательного флота, включая стоящий на рейде патрульный катер.

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В сети интернет появились спутниковые снимки Новороссийской военно-морской базы, на которых видно, что большинство кораблей Черноморского флота России находится в порту. Об этом сообщает 11 марта мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер".

Как отмечают наблюдатели "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки американского OSINT-исследователя MT Anderson, в акватории Новороссийской военно-морской базы находятся носители крылатых ракет "Калибр":

2 фрегата проекта "Адмирал Григорович" (из 2);

2 малых ракетных корабля проекта "Буян-М" (из 4);

2 малых ракетных корабля проекта "Каракурт" (из 2);

4 подводные лодки проекта "Варшавянка" (из 6).

Фото: Twitter

Кроме того, там же пришвартованы следующие корабли ЧФ России:

3 патрульных корабля проекта 22160 (один с зенитным ракетно-пушечным комплексом "ТОР" на борту);

3 больших десантных корабля проекта 775;

1 большой десантный корабль проекта "Иван Грен";

1 большой десантный корабль проекта 1171;

1 тральщик "Александрит";

2 тральщика проекта 266-М;

1 тральщик проекта 12660;

1 разведкорабль проекта 864.

Фото: Twitter Фото: Twitter

Спутниковые снимки 10 марта опубликовал американский OSINT-исследователь MT Anderson в своем аккаунте соцсети Х.

Ранее "Крымский ветер" сообщал, что на рейде Новороссийска Черноморский флот поставил патрульный корабль — аналог утопленного "Сергея Котова" — для усиления ПВО.

Анализ спутниковых снимок за 27 февраля, также сделанных OSINT-исследователем MT Anderson, свидетельствует, что так же российское командование на рейде Новороссийска держало патрульный корабль для усиления ПВО.

Аналогичную тактику более полугода назад командование российского флота применяло в Севастополе, где у входа в бухту был пришвартован к бочкам малый ракетный корабль "Циклон" с с зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-МЕ" на борту. Современное радиолокационное вооружение этого корвета позволяет усилить противовоздушную оборону акватории и береговых военных объектов.

Напомним, ранее мониторинговая группа "Крымского ветра" отследила и сфотографировали корабли в Цемесской бухте Новороссийска и выяснила, что командование часто держит их на рейде, а не у причалов.

Что означает для ЧФ передислокация в Новороссийск

Регулярные атаки ВСУ по военным и инфраструктурным объектам в аннексированном Крыму привели к резкому сокращению ударов по территории Украины со стороны кораблей Черноморского флота. Более того, риски быть атакованным ВСУ в портах аннексированного Крыма вынудили российское командование перебазировать суда из Севастополя в Новороссийск, отмечают сами же российские эксперты.

Вместе с тем, командованию ЧФ не удалось сделать это по правилам военного времени — суда флота следовало бы рассредоточить по разным портам и подготовить там соответствующую материально-техническую базу и инфраструктуру, однако российское военное командование этого не сделало.

С конца 2023 года российское командование стало меньше рисковать: оно старается держать ракетоносители подальше от украинского побережья и запускают ракеты из Новороссийска. Смена дислокации серьезно ограничивает возможности флота, так как все тыловое обеспечение находится все еще в Севастополе, а порт Новороссийска, например, даже не оборудован для погрузки ракет "Калибр" на корабли. В результате корабли все равно вынуждены заходить в порты Крыма и подвергать себя опасности попасть под обстрел со стороны Украины.

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