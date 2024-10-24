Черноморский флот готовится убегать: у россиян появилось новое "развлечение", — Плетенчук

По словам спикера украинских ВМС, российское командование опасается, что корабли могут быть поражены непосредственно на базе в Новороссийске. Поэтому они "тренируются" быстро покидать базу, и также быстро возвращаться.

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Российские корабли, базирующиеся в Новороссийске, были замечены несколько раз выходящими в море, что вызвало интерес и вопросы относительно причин этих маневров. Об этом 23 октября сообщил капитан третьего ранга и спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире марафона.

По его словам, российские военные используют такие маневры для тренировок в условиях возможной угрозы ударов по своей базе. В частности, есть опасения, что корабли могут быть поражены непосредственно в пункте базирования. Поэтому россияне вынуждены прятаться на своей базе в Новороссийске и периодически выходить в море, но потом корабли быстро возвращаются обратно в Новороссийск.

"Теперь у них появилось дополнительное развлечение — это срочно покидать базу, потому что есть опасения, что они могут быть атакованы в пункте базирования. Мы наблюдали несколько таких выходов в море — они вышли массово, но точно также массово и быстро вернулись, потому что другого пункта базирования в Азовско-Черноморском регионе они найти себе не могут", — пояснил Плетенчук.

Капитан отметил, что другие локации, где корабли Черноморского флота РФ могли бы размещаться, являются более открытыми и менее безопасными.

"У них нет других баз в Азово-Черноморском регионе, и поэтому, несмотря на тренировочные маневры, они остаются зависимыми от этой единственной базы", – подытожил спикер.

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