В РФ надумали оснастить корабли Черноморского флота "передовыми" системами ПВО

Модернизация новых кораблей РФ обусловлена угрозами со стороны украинский надводных беспилотников. Оккупанты таким образом пытаются устранить проблему, из-за которой пострадал не один корабль Черноморского флота.

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Патрульные корабли проекта 22160, находящиеся в составе Черноморского флота России, в 2024 году должны пройти комплексную модернизацию. Она предполагает установку современных систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов, что может значительно изменить боевые возможности этих кораблей. Об этом 3 сентября сообщили обозреватели Army Recognition со ссылкой на российские источники.

По информации ресурса, на данный момент Черноморский флот РФ располагает четырьмя такими кораблями, еще два находятся в процессе строительства.

Первоначально патрульные корабли проекта 22160 были разработаны для выполнения задач в мирное время, таких как борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. Основной акцент делался на их модульную конструкцию, позволяющую быстро адаптировать корабли к различным задачам за счет установки дополнительного оборудования и вооружения.

Однако новые угрозы, в том числе со стороны украинских беспилотных надводных аппаратов и ракетных систем, требуют от Черноморского флота пересмотра тактики применения этих кораблей.

Технические характеристики кораблей проекта 22160

Корабли проекта 22160 имеют длину около 94 метров и водоизмещение от 1 600 до 1 800 тонн. Они оснащены комбинированной дизель-газовой силовой установкой, обеспечивающей дальность плавания до 6 000 морских миль (11 112 км) и максимальную скорость до 30 узлов (55 км/ч). Экипаж кораблей составляет около 40 человек, но при необходимости на борту могут разместиться до 80 членов.

Вооружение включает 76-мм морскую пушку двойного назначения, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета, гранатометы, а также опциональный ракетный комплекс "Калибр".

Корабли оборудованы вертолетной площадкой и ангаром для вертолетов Ка-27, что позволяет им выполнять широкий спектр задач, включая противолодочную оборону и поисково-спасательные операции.

Авторы материала отметили, что с момента ввода в строй первого корабля этого класса, "Василия Быкова", в конце 2018 года, патрульные корабли проекта 22160 активно использовались в различных операциях. В состав флота также вошли такие корабли, как "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин". Темпы строительства оставались относительно невысокими, но работы над последующими кораблями, включая "Сергея Котова", "Виктора Великого" и "Николая Сипягина", продолжаются.

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