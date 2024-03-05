Пробыл в строю менее 2 лет: что известно о потопленном корабле "Сергей Котов"

Черноморский флот РФ пополнился "Сергеем Котовым" только в июле 2022 года. Украинские морские дроны потопили его в украинских территориальных водах неподалеку от Керченского пролива.

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Украинские морские дроны успешно атаковали и потопили патрульный корвет проекта 22160 "Сергей Котов". Фокус разобрался, что известно об очередном корабле Черноморского флота РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины официально сообщило, что спецподразделение Group 13 потопило российский патрульный корабль дронами Magura V5. В сети уже распространяется видео атаки беспилотных дронов, и как экипаж пытается отразить атаку. Но удары в корму, правый и левый борт привело к тому, что "Сергей Котов" пошел на дно.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

Корабль "Сергей Котов" был самым новым кораблем проекта 22160 в составе Черноморского флота РФ. Он поступил в строй только 30 июля 2022 года. Российский флот имеет еще три корабля того же проекта "Дмитрий Рогачев", "Василий Быков" и "Павел Державин". Также предприятие "Залив" готовится спустить на воду еще один корвет "Виктор Великий", который заложили в 2016 году и "Николай Сипягин", который строится с 2018 года. Корабль находится во временно оккупированной Керчи.

"Сергей Котов" до спуска на воду, 2021 год

В РФ позиционируют корабль как первый с применением модульной концепции вооружения, что должно позволить его переоборудовать на другие ракеты во время ремонта. Однако по факту такие намерения не реализовались. Сначала проект предусматривал немецкие двигатели V-20 от MTU. Его получил только "Василий Быков", а другие корабли получили российский ДРРА-6000 из-за санкций за войну против Украины.

Вооружение "Сергея Котова"

"Сергей Котов" не был носителем крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или других. Он имел такое вооружение:

2 — 14,5 мм пулеметы МТПУ-1 "Жало";

2 — гранатометы ДП-65 калибра 55-мм;

2 — гранатометы ДП-64 калибра 45-мм; 2 — гранатометы ДП-64 калибра 45-мм;

1 — 76-мм артустановка АК-176МА;

Для защиты от воздушных угроз есть 8 ПЗРК "Верба" или "Игла-С". Также в РФ планировали установить ЗРК "Тор" на корабль, но этого не произошло.

Назначение корабля "Сергей Котов"

Проект 22160 относят к OPV-корветам (оффшорные патрульные корабли). Задача "Сергея Котова" заключалась в охране территориальных вод и 200-т мильной исключительной экономической зоны. Также он может бороться с контрабандой и пиратством, проводить поисково-спасательные операции и охранять морские конвои. Автономность хода корвета составляет 60 суток.

Украинские морские дроны "догнали" оффшорный корабль в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского пролива.

"Сергей Котов" был самым новым кораблем проекта 22160

Габариты корабля:

водоизмещение — 1800 тонн;

длина — 94,1 метра;

ширина — 14 метров;

осадка — 4 метра.

скорость — 16 узлов (29 км/ч) патрульная и 25 узлов полная скорость (46 км/ч).

Инфографика уничтоженных кораблей Черноморского флота РФ Фото: Twitter/KHoholenko

Напомним, 5 марта в сети писали, что украинские морские дроны атаковали Крымский мост и российский корвет.

Также авиабаза "Гвардейское" в Крыму подверглась ракетной атаке.