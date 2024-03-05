Пробув в строю менше 2 років: що відомо про потоплений корабель "Сергей Котов"

Чорноморський флот РФ поповнився "Сергеем Котовым" лише в липні 2022 року. Українські морські дрони потопили його в українських територіальних водах неподалік від Керченської протоки.

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Українські морські дрони успішно атакували й потопили патрульний корвет проєкту 22160 "Сергей Котов". Фокус розібрався, що відомо про черговий корабель Чорноморського флоту РФ.

Головне управління розвідки Міноборони України офіційно повідомило, що спецпідрозділ Group 13 потопив російський патрульний корабель дронами Magura V5. В мережі вже розповсюджується відео атаки безпілотних дронів, і як екіпаж намагається відбити атаку. Але удари в корму, правий і лівий борт призвело до того, що "Сергей Котов" пішов на дно.

Що відомо про патрульний корабель "Сергей Котов"

Корабель "Сергей Котов" був найновішим кораблем проєкту 22160 в складі Чорноморського флоту РФ. Він надійшов у стрій лише 30 липня 2022 року. Російський флот має ще три кораблі того ж проєкту "Дмитрий Рогачев", "Василий Быков" і "Павел Державин". Також підприємство "Залив" готується спустити на воду ще один корвет "Виктор Великий", який заклали у 2016 році і "Николай Сипягин", який будується з 2018 року. Корабельня знаходиться в тимчасово окупованій Керчі.

"Сергей Котов" до спуску на воду, 2021 рік

У РФ позиціюють корабель як перший із застосуванням модульної концепції озброєння, що мало б дозволити його переобладнувати на інші ракети під час ремонту. Проте по факту такі наміри не реалізувались. Кораблі мали б бути носіями ракет "Калібр" і Х-35. Спершу проєкт передбачав німецькі двигуни V-20 від MTU. Його отримав тільки "Василий Быков", а інші кораблі отримали російський ДРРА-6000 через санкції за війну проти України.

Озброєння "Сергея Котова"

"Сергей Котов" не був носієм крилатих ракет "Калибр", "Оникс" чи інших. Він мав таке озброєння:

2 — 14,5 мм кулемети МТПУ-1 "Жало";

2 — гранатомети ДП-65 калібру 55-мм;

2 — гранатомети ДП-64 калібру 45-мм;

1 — 76-мм артустановка АК-176МА;

Для захисту від повітряних загроз є 8 ПЗРК "Верба" або "Игла-С". Також у РФ планували встановити ЗРК "Тор" на корабель, але цього не сталося.

Призначення корабля "Сергей Котов"

Проєкт 22160 відносять до OPV-корветів (офшорні патрульні кораблі). Завдання "Сергея Котова" полягало в охороні територіальних вод та 200-т мильної виключної економічної зони. Також він може боротись з контрабандою і піратством, проводити пошуково-рятувальні операції і охороняти морські конвої. Автономність ходу корвета складає 60 діб.

Українські морські дрони "наздогнали" офшорний корабель в територіальних водах України, неподалік від Керченської протоки.

"Сергей Котов" був найновішим кораблем проєкту 22160

Габарити корабля:

водотоннажність — 1800 тонн;

довжина — 94,1 метра;

ширина — 14 метрів;

осадка — 4 метри.

швидкість — 16 вузлів (29 км/год) патрульна і 25 вузлів повна швидкість (46 км/год).

Інфографіка знищених кораблів Чорноморського флоту РФ Фото: Twitter/KHoholenko

Нагадаємо, 5 березня у мережі писали, що українські морські дрони атакували Кримський міст і російський корвет.

Також авіабаза "Гвардійське" у Криму зазнала ракетної атаки.