Авіабаза "Гвардійське" в Криму зазнала ракетної атаки, — росЗМІ

За даними медіа, унаслідок падіння ракет на території авіабази в Криму поранено трьох російських військовослужбовців і пошкоджено руліжну дорогу аеродрому.

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Авіабаза "Гвардійське", розташована на території окупованого Кримського півострова, зазнала ракетної атаки 1 березня. Про це пише російське медіа ASTRA 4 березня, посилаючись на свої джерела.

"2 невстановлені ракети впали на території авіабази "Гвардійське", — йдеться в публікації.

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38 БПЛА: у Міноборони РФ поскаржилися на атаку на Крим, деталі

Повідомляється, що атаку було здійснено приблизно о 16:00. За даними журналістів, унаслідок удару було пошкоджено руліжну дорогу аеродрому. Крім того, джерела медіа заявили про трьох поранених російських окупантів.

За інформацією "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк Військово-повітряних сил Збройних сил Російської Федерації.

Вибухи в Криму 1 березня: що відомо

Нагадаємо, 1 березня моніторинговий канал "Крымский ветер" написав, що в окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Також повідомлялося, що стовп диму підіймається над Гвардійським, де розташована велика військова база окупантів.

У Гвардійському помічено стовп диму

Російські Telegram-канали заявили про те, що українські війська 1 березня нібито намагалися атакувати Кримський міст ударом крилатими ракетами — британськими Storm Shadow і американськими ракетами ADM-160 MALD.

Водночас у Міноборони РФ повідомили, що 1 березня окупований Крим зазнав атаки БПЛА. У відомстві відзвітували, що нібито збили всі повітряні цілі, проте жителі окупованого півострова повідомили в мережі про стовп диму в районі дислокації вертольотів Ка-52.