Бухти в диму: в соцмережах показали вибухи у Севастополі та інших містах Криму (відео)

Над Гвардійським також підіймається стовп диму. Саме там розташована велика військова база окупантів.

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В окупованому Севастополі пролунали вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

Загалом вибухів могло бути п’ять. Над бухтами видно дим. Також вибухи пролунали у центрі міста.

Також над Гвардійським підіймається стовп диму. Саме там розташована велика військова база окупантів.

У районі Євпаторії та в Сакському районі, як повідомляли очевидці, також активно стріляли російські системи ППО. Біля села Воробйове Сакського району чули вибухи.

Вибухи в Криму 29 лютого

Вдень 29 лютого в окупованому Криму повідомили про гучні звуки, схожі на роботу сил ППО. Жителі стверджували, що вибухало біля Ялти та Євпаторії.

Повідомлення про вибухи в Криму з'явилось у мережі о 14:42. Автор допису назвав два міста, де було гучно, але більш точних координат не вказав. Лише зауважив, що біля Ялти вибухає в районі "об'їзної" — тобто над автошляхом, яких обходить населений пункт з півночі.

У проросійських пабліках не повідомляли стосовно гучних звуків над Кримом. Згідно з відео та фото, отриманих від місцевих жителів, зафіксували одразу кілька подій. Спершу приблизно о 14:30 над Саками кружляв Су-30 — дані стосовно нього постарались якнайшвидше передати ЗСУ.

За кілька хвилин, близько 14:40, вибухи, схожі на роботу ППО, чули біля Сімферополя та у Красногвардійському районі. Крім того, було гучно біля села Мар'їне та ще разі біля Сімферополя. На відео зафіксували напрямок руху ракети.

Нагадаємо, 29 лютого командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив щодо збиття трьох російських бомбардувальників Су-34 на сході. 27 лютого, стався ще один "літакопад" — ворог втратив два повітряних судна.