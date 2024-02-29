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Летить і вибухає: у окупованому Криму гучно від роботи ППО, що відомо (фото)

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Фото: ТАСС | Жителі окупованого півострова повідомляють про вибухи у небі (ілюстративне фото)

Гучну роботу сил ППО чули у шести точках окупованого Криму. Представники російської адміністрації пояснили, що півострів атакували БПЛА.

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Вдень 29 лютого в окупованому Криму повідомили про гучні звуки, схожі на роботу сил ППО. Жителі стверджували, що вибухало біля Ялти та Євпаторії. Про інцидент на півострові розповіли у Telegram-каналі "Атеш".

Повідомлення про вибухи в Криму з'явилось у мережі о 14:42. Автор допису назвав два міста, де було гучно, але більш точних координат не вказав. Лише зауважив, що біля Ялти вибухає в районі "об'їзної" — тобто над автошляхом, яких обходить населений пункт з півночі.

У проросійських пабліках не повідомляли про гучні звуки над Кримом: вони переповнені інформацією про виступ президента РФ Володимира Путіна перед Федеральними зборами.

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Вибухи, дим і літаки-шпигуни: у Севастополі та Саках гучно під час повітряної тривоги

Натомість про інциденти у небі написали у Telegram-каналі "Крымский ветер". Згідно з фото та відео, отриманих від місцевих жителів, зафіксували відразу кілька подій. Спершу близько 14:30 над Саками кружляв Су-30 — дані про нього постарались якнайшвидше передати ЗСУ.

Крим, 29 лютого, вибухи Fullscreen
Су-30 - в небі над Кримом
Фото: Крымский ветер

За кілька хвилин, близько 14:40, вибухи, схожі на роботу ППО, чули біля Сімферополя та у Красногвардійському районі. Крім того, було гучно біля села Мар'їне та ще разі біля Сімферополя. На відео зафіксували напрямок руху ракети.

Крим, 29 лютого, вибухи Fullscreen
Вибухи в Криму - робота ППО
Фото: Крымский ветер
Крим, 29 лютого, вибухи Fullscreen
Вибухи в Криму - слід від роботи ППО

Автори Telegram-каналу на основі отриманих фото- та відеоматеріалів встановили орієнтовний район пуску ракет — це поможе Силам оборони визначити координати пускової установки та знешкодити її. На карті позначено місцевість на сході Сімферополя між населеними пунктами Строгонівка-Денисівка-Андрусове-Лозове.

Крим, 29 лютого, вибухи Fullscreen
Крим, можливе розташування сил ППО
Фото: Крымский ветер

Вибухи в Криму — деталі

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв не пояснив природу гучних звуків та вибухів. Натомість він тішився виступом президента Путіна.

Міноборони РФ о 15:22 опублікували пояснення щодо подій в Криму. Вказується, що о 14:45 (за Києвом) сталась атака безпілотників літакового типу, які загрожували військовим об'єктам Росії на окупованому півострові. Російське командування переконує, що знищило усі БПЛА, начебто запущені "київським режимом".

Міноборони РФ, 29 лютого, Крим, вибухи Fullscreen
Міноборони РФ - про повітряну атаку на Крим 29 лютого
Фото: Скриншот

Орієнтовні точки, в яких могли чути роботу ППО, розташовані у різних регіонах окупованого Криму: на західному узбережжі (за 250 км від України), вглибині півострова (близько 300 км), на південному узбережжі (близько 350 км).

Крим, 29 лютого, вибухи Fullscreen
Вибухи в Криму - де було гучно 29 лютого
Фото: Google Maps

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про попередні випадки вибухів різного походження в Криму. Наприклад, було гучно 28 лютого — місцеві жителі тривожились через потужні звуки, від яких тряслись шибки. 31 січня, як запевняли в Міноборони РФ, півострів атакували відраза 20 ракет. Представники окупаційної влади заявили, що силам ППО вдалось збити усі ракети. Також було гучно 14 лютого: спершу окупанти запевняли, що відбили повітряну атаку, а потім з'ясувалось, що затонув ВДК "Цезарь Куников" біля Алупки.

Нагадуємо, 29 лютого командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив про збиття трьох російських бомбардувальників Су-34 на сході. 27 лютого, стався ще один "літакопад" — ворог втратив два повітряних судна.