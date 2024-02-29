Летить і вибухає: у окупованому Криму гучно від роботи ППО, що відомо (фото)

Гучну роботу сил ППО чули у шести точках окупованого Криму. Представники російської адміністрації пояснили, що півострів атакували БПЛА.

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Вдень 29 лютого в окупованому Криму повідомили про гучні звуки, схожі на роботу сил ППО. Жителі стверджували, що вибухало біля Ялти та Євпаторії. Про інцидент на півострові розповіли у Telegram-каналі "Атеш".

Повідомлення про вибухи в Криму з'явилось у мережі о 14:42. Автор допису назвав два міста, де було гучно, але більш точних координат не вказав. Лише зауважив, що біля Ялти вибухає в районі "об'їзної" — тобто над автошляхом, яких обходить населений пункт з півночі.

У проросійських пабліках не повідомляли про гучні звуки над Кримом: вони переповнені інформацією про виступ президента РФ Володимира Путіна перед Федеральними зборами.

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Вибухи, дим і літаки-шпигуни: у Севастополі та Саках гучно під час повітряної тривоги

Натомість про інциденти у небі написали у Telegram-каналі "Крымский ветер". Згідно з фото та відео, отриманих від місцевих жителів, зафіксували відразу кілька подій. Спершу близько 14:30 над Саками кружляв Су-30 — дані про нього постарались якнайшвидше передати ЗСУ.

Су-30 - в небі над Кримом Фото: Крымский ветер

За кілька хвилин, близько 14:40, вибухи, схожі на роботу ППО, чули біля Сімферополя та у Красногвардійському районі. Крім того, було гучно біля села Мар'їне та ще разі біля Сімферополя. На відео зафіксували напрямок руху ракети.

Вибухи в Криму - робота ППО Фото: Крымский ветер Вибухи в Криму - слід від роботи ППО

Автори Telegram-каналу на основі отриманих фото- та відеоматеріалів встановили орієнтовний район пуску ракет — це поможе Силам оборони визначити координати пускової установки та знешкодити її. На карті позначено місцевість на сході Сімферополя між населеними пунктами Строгонівка-Денисівка-Андрусове-Лозове.

Крим, можливе розташування сил ППО Фото: Крымский ветер

Вибухи в Криму — деталі

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв не пояснив природу гучних звуків та вибухів. Натомість він тішився виступом президента Путіна.

Міноборони РФ о 15:22 опублікували пояснення щодо подій в Криму. Вказується, що о 14:45 (за Києвом) сталась атака безпілотників літакового типу, які загрожували військовим об'єктам Росії на окупованому півострові. Російське командування переконує, що знищило усі БПЛА, начебто запущені "київським режимом".

Міноборони РФ - про повітряну атаку на Крим 29 лютого Фото: Скриншот

Орієнтовні точки, в яких могли чути роботу ППО, розташовані у різних регіонах окупованого Криму: на західному узбережжі (за 250 км від України), вглибині півострова (близько 300 км), на південному узбережжі (близько 350 км).

Вибухи в Криму - де було гучно 29 лютого Фото: Google Maps

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про попередні випадки вибухів різного походження в Криму. Наприклад, було гучно 28 лютого — місцеві жителі тривожились через потужні звуки, від яких тряслись шибки. 31 січня, як запевняли в Міноборони РФ, півострів атакували відраза 20 ракет. Представники окупаційної влади заявили, що силам ППО вдалось збити усі ракети. Також було гучно 14 лютого: спершу окупанти запевняли, що відбили повітряну атаку, а потім з'ясувалось, що затонув ВДК "Цезарь Куников" біля Алупки.

Нагадуємо, 29 лютого командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив про збиття трьох російських бомбардувальників Су-34 на сході. 27 лютого, стався ще один "літакопад" — ворог втратив два повітряних судна.