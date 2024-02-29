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Летит и взрывается: в оккупированном Крыму громко от работы ПВО, что известно (фото)

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Фото: ТАСС | Жители оккупированного полуострова сообщают о взрывах в небе (иллюстративное фото)

Громкую работу сил ПВО слышали в шести точках оккупированного Крыма. Представители российской администрации объяснили, что полуостров атаковали БПЛА.

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Днем 29 февраля в оккупированном Крыму сообщили о громких звуках, похожих на работу сил ПВО. Жители утверждали, что взрывалось возле Ялты и Евпатории. Об инциденте на полуострове рассказали в Telegram-канале "Атеш".

Сообщение о взрывах в Крыму появилось в сети в 14:42. Автор сообщения назвал два города, где было громко, но более точных координат не указал. Только заметил, что возле Ялты взрывается в районе "объездной" — то есть над автодорогой, которых обходит населенный пункт с севера.

В пророссийских пабликах не сообщали о громких звуках над Крымом: они переполнены информацией о выступлении президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием.

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Взрывы, дым и самолеты-шпионы: в Севастополе и Саках шумно во время воздушной тревоги

Зато об инцидентах в небе написали в Telegram-канале "Крымский ветер". Согласно фото и видео, полученных от местных жителей, зафиксировали сразу несколько событий. Сначала около 14:30 над Саками кружил Су-30 — данные о нем постарались как можно быстрее передать ВСУ.

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Су-30 — в небе над Крымом
Фото: Крымский ветер

Через несколько минут, около 14:40, взрывы, похожие на работу ПВО, слышали возле Симферополя и в Красногвардейском районе. Кроме того, было громко возле села Марьино и еще раз возле Симферополя. На видео зафиксировали направление движения ракеты.

Крым, 29 февраля, взрывы Fullscreen
Взрывы в Крыму — работа ПВО
Фото: Крымский ветер
Крым, 29 февраля, взрывы Fullscreen
Взрывы в Крыму — след от работы ПВО

Авторы Telegram-канала на основе полученных фото- и видеоматериалов установили ориентировочный район пуска ракет — это поможет Силам обороны определить координаты пусковой установки и обезвредить ее. На карте обозначена местность на востоке Симферополя между населенными пунктами Строгоновка-Денисовка-Андрусово-Лозовое.

Крым, 29 февраля, взрывы Fullscreen
Крым, возможное расположение сил ПВО
Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму — детали

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев не объяснил природу громких звуков и взрывов. Вместо этого он радовался выступлению президента Путина.

Минобороны РФ в 15:22 опубликовали объяснения относительно событий в Крыму. Указывается, что в 14:45 (по Киеву) произошла атака беспилотников самолетного типа, которые угрожали военным объектам России на оккупированном полуострове. Российское командование утверждает, что уничтожило все БПЛА, якобы запущенные "киевским режимом".

Минобороны РФ, 29 февраля, Крым, взрывы Fullscreen
Минобороны РФ — о воздушной атаке на Крым 29 февраля
Фото: Скриншот

Ориентировочные точки, в которых могли слышать работу ПВО, расположены в разных регионах оккупированного Крыма: на западном побережье (в 250 км от Украины), в глубине полуострова (около 300 км), на южном побережье (около 350 км).

Крым, 29 февраля, взрывы Fullscreen
Взрывы в Крыму — где было громко 29 февраля
Фото: Google Maps

Отметим, ранее Фокус рассказывал о предыдущих случаях взрывов различного происхождения в Крыму. Например, было громко 28 февраля — местные жители тревожились из-за мощных звуков, от которых тряслись стекла. 31 января, как уверяли в Минобороны РФ, полуостров атаковали около 20 ракет. Представители оккупационных властей заявили, что силам ПВО удалось сбить все ракеты. Также было громко 14 февраля: сначала оккупанты уверяли, что отбили воздушную атаку, а потом выяснилось, что затонул БДК "Цезарь Куников" возле Алупки.

Напоминаем, 29 февраля командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о сбитии трех российских бомбардировщиков Су-34 на востоке. 27 февраля, произошел еще один "самолетопад" — враг потерял два воздушных судна.