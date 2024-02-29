Летит и взрывается: в оккупированном Крыму громко от работы ПВО, что известно (фото)

Громкую работу сил ПВО слышали в шести точках оккупированного Крыма. Представители российской администрации объяснили, что полуостров атаковали БПЛА.

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Днем 29 февраля в оккупированном Крыму сообщили о громких звуках, похожих на работу сил ПВО. Жители утверждали, что взрывалось возле Ялты и Евпатории. Об инциденте на полуострове рассказали в Telegram-канале "Атеш".

Сообщение о взрывах в Крыму появилось в сети в 14:42. Автор сообщения назвал два города, где было громко, но более точных координат не указал. Только заметил, что возле Ялты взрывается в районе "объездной" — то есть над автодорогой, которых обходит населенный пункт с севера.

В пророссийских пабликах не сообщали о громких звуках над Крымом: они переполнены информацией о выступлении президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием.

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Взрывы, дым и самолеты-шпионы: в Севастополе и Саках шумно во время воздушной тревоги

Зато об инцидентах в небе написали в Telegram-канале "Крымский ветер". Согласно фото и видео, полученных от местных жителей, зафиксировали сразу несколько событий. Сначала около 14:30 над Саками кружил Су-30 — данные о нем постарались как можно быстрее передать ВСУ.

Су-30 — в небе над Крымом Фото: Крымский ветер

Через несколько минут, около 14:40, взрывы, похожие на работу ПВО, слышали возле Симферополя и в Красногвардейском районе. Кроме того, было громко возле села Марьино и еще раз возле Симферополя. На видео зафиксировали направление движения ракеты.

Взрывы в Крыму — работа ПВО Фото: Крымский ветер Взрывы в Крыму — след от работы ПВО

Авторы Telegram-канала на основе полученных фото- и видеоматериалов установили ориентировочный район пуска ракет — это поможет Силам обороны определить координаты пусковой установки и обезвредить ее. На карте обозначена местность на востоке Симферополя между населенными пунктами Строгоновка-Денисовка-Андрусово-Лозовое.

Крым, возможное расположение сил ПВО Фото: Крымский ветер

Взрывы в Крыму — детали

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев не объяснил природу громких звуков и взрывов. Вместо этого он радовался выступлению президента Путина.

Минобороны РФ в 15:22 опубликовали объяснения относительно событий в Крыму. Указывается, что в 14:45 (по Киеву) произошла атака беспилотников самолетного типа, которые угрожали военным объектам России на оккупированном полуострове. Российское командование утверждает, что уничтожило все БПЛА, якобы запущенные "киевским режимом".

Минобороны РФ — о воздушной атаке на Крым 29 февраля Фото: Скриншот

Ориентировочные точки, в которых могли слышать работу ПВО, расположены в разных регионах оккупированного Крыма: на западном побережье (в 250 км от Украины), в глубине полуострова (около 300 км), на южном побережье (около 350 км).

Взрывы в Крыму — где было громко 29 февраля Фото: Google Maps

Отметим, ранее Фокус рассказывал о предыдущих случаях взрывов различного происхождения в Крыму. Например, было громко 28 февраля — местные жители тревожились из-за мощных звуков, от которых тряслись стекла. 31 января, как уверяли в Минобороны РФ, полуостров атаковали около 20 ракет. Представители оккупационных властей заявили, что силам ПВО удалось сбить все ракеты. Также было громко 14 февраля: сначала оккупанты уверяли, что отбили воздушную атаку, а потом выяснилось, что затонул БДК "Цезарь Куников" возле Алупки.

Напоминаем, 29 февраля командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о сбитии трех российских бомбардировщиков Су-34 на востоке. 27 февраля, произошел еще один "самолетопад" — враг потерял два воздушных судна.