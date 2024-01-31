Массированная атака на Севастополь: в Минобороны РФ заявили о 20 ракетах (фото, видео)

Российская система противовоздушной обороны якобы уничтожила 17 ракет над акваторией Черного моря и еще три — над крымским полуостровом, рассказали в оборонном ведомстве РФ.

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Временно оккупированный Крым атаковали с помощью ракет в среду 31 января. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в Telegram.

Оборонное ведомство России обвинило в атаке Украину.

"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три — над полуостровом. Зато обломки ракеты упали на территории воинской части в микрорайоне Любимовка в северной части Севастополя.

Оккупанты сообщают, что авиационная техника якобы не получила повреждений.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев отметил, что российские военные якобы отбили массированную атаку на Севастополь.

"Наши военные отбили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито более 6 ракет", — сказал он.

С его слов, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, никто из людей не пострадал. Тогда как в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от обломков пострадало 12 зданий, зафиксированы выбитые стекла, повреждены заборы. Люди не пострадали.

Что произошло в Крыму: ответ украинской стороны

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы во временно оккупированном Севастополе.

"А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования — аэродром Бельбек!" — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что украинские авиаторы вернутся домой на родной аэродром. Кроме этого, командующий ВС поблагодарил всех, кто присоединился к очистке полуострова от оккупантов.

Взрывы в Крыму 31 января: что известно

31 января взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе в Крыму. После чего в районе аэродрома Бельбек возник пожар. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы работе противовоздушной обороны — уничтожении воздушной цели.

Напомним, 30 января украинские военные уничтожили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Это произошло в районе поселка Раздольное, на северо-западе полуострова.