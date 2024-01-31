В Крыму прогремели мощные взрывы: в соцсетях сообщают о ракетах и работе ПВО (фото)

По данным местных Telegram-каналов, серию взрывов слышали в Саках и Джанкойском районе, а также в Севастополе, где сообщали о движении ракеты.

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На временно оккупированном Крымском полуострове прозвучали взрывы. Об этом в среду, 31 августа, сообщает "Суспільне".

По данным СМИ, взрывы слышали в Севастополе и в районе города Саки Евпаторийского района.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографии местных жителей, на которых запечатлены следы от ракет. Сообщалось, что одну из ракет видели над Андреевкой – она двигалась в сторону Севастополя. Позже также стало известно о двух взрывах в Джанкойском и Нижнегорском районах оккупированного Крыма.

А тем временем пророссийские Telegram-каналы публиковали сообщения о взлетах украинских самолетов и пусках ракет.

"Взлет 6 вражеских истребителей, до 12 ракет. Возможны пуски в нашу сторону, мы готовимся к отражению", — говорится в одном из сообщений.

Позже также сообщили о работе ПВО.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причиной дыма, который жители видят в районе Севастопольской бухты — "табельные средства маскировки".

Напомним, Силы обороны и безопасности Украины 30 января успешно отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны (РЛС ПВО) в оккупированном Крыму.