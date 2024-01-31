Масована атака на Севастополь: у Міноборони РФ заявили про 20 ракет (фото, відео)

Російська система протиповітряної оборони нібито знищила 17 ракет над акваторією Чорного моря та ще три — над кримським півостровом, розповіли в оборонному відомстві РФ.

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Тимчасово окупований Крим атакували за допомогою ракет у середу 31 січня. Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації у Telegram.

Оборонне відомство Росії звинуватило в атаці Україну.

"Близько 17:00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 20 авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще три — над півостровом. Натомість уламки ракети впали на території військової частини в мікрорайоні Любимівка у північній частині Севастополя.

Окупанти повідомляють, що авіаційна техніка нібито не зазнала пошкоджень.

Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв зауважив, що російські військові нібито відбили масовану атаку на Севастополь.

"Наші військові відбили масовану атаку на Севастополь. За попередньою інформацією, збито понад 6 ракет", — сказав він.

З його слів, що в районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі, ніхто з людей не постраждав. Тоді як в садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель, зафіксовані вибиті шибки, пошкоджені паркани. Люди не постраждали.

Що сталося в Криму: відповідь української сторони

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував вибухи в тимчасово окупованому Севастополі.

"А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування — аеродром Бельбек!" — сказав Микола Олещук.

Він зазначив, що українські авіатори повернуться додому на рідне летовище. Крім цього, командувач ПС подякував усім, хто долучився до очищення півострова від окупантів.

Вибухи в Криму 31 січня: що відомо

31 січня вибухи пролунали в тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Після чого в районі аеродрому Бельбек виникла пожежа. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу протиповітряної оборони — збиття повітряної цілі.

Нагадаємо, 30 січня українські військові знищили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Це сталося в районі селища Роздольне, на північному заході півострова.