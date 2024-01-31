Запах пального: у Севастополі повідомляють про пожежу біля аеропорту Бельбек (фото, відео)
За словами голови окупаційної адміністрації міста Михайла Развожаєва, російська ППО нібито відпрацювала по цілях. Тим часом місцеві жителі повідомили про п'ять вибухів і масштабну пожежу.
В окупованому місті Севастополь (Крим) пролунали кілька вибухів, після чого виникла пожежа. Про це в середу, 31 серпня, повідомляє "Крим.Реалії" ("Радіо Свобода").
За даними ЗМІ, у місті чули щонайменше п'ять вибухів.
Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", у північній частині Севастополя в районі аеродрому Бельбек виникла пожежа. За словами очевидців, у цьому напрямку виїхала велика кількість спецтранспорту.
"Севастопольці відчувають "запах гуми й пального", повідомляють наші підписники", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу.
Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про роботу протиповітряної оборони і падіння уламків.
"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, збито повітряну ціль. За інформацією від "Рятувальної служби Севастополя", наразі зафіксовано повідомлення про падіння уламків на пустирі в районі Любимівки. На місце направлено всі служби", — йдеться в повідомленні окупаційного чиновника.
Крім того, за його словами, в районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали в приватному секторі. Ніхто не постраждав, стверджує Развожаєв.
Зазначимо, що перед цим, близько 15:40, також повідомлялося про серію вибухів в окупованому Криму. За даними ЗМІ, вибухи чули в Севастополі та в районі міста Саки Євпаторійського району.
Днем раніше, 30 січня, повідомлялося, що українські військові успішно відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони (РЛС ППО) в окупованому Криму.