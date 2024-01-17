Взрывы, дым и самолеты-шпионы: в Севастополе и Саках шумно во время воздушной тревоги

Российские власти уверяют, что дым в бухте Севастополя — это табельные средства маскировки от атак ВСУ. О последствиях громких звуков в Крыму пока не известно.

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Днем 17 января на территории временно оккупированного Крыма прозвучал сигнал воздушной тревоги. Через несколько секунд после этого стало известно о громких звуках в районе Севастополя и Сак. Кроме того, обратили внимание на перемещение разведывательных самолетов НАТО над Черным морем. О деталях ситуации на полуострове рассказали в ряде сообщений в Telegram-канале "ЧП Севастополь".

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Крыму в 15:42 ч, говорится в одном из сообщений. В то же время перекрыли движение по Крымскому мосту.

Воздушная тревога в Крыму 17 января Фото: Скриншот

Через несколько минут появились другие сообщения — рассказывали о взрывах над Севастополем, похожую на работу ПВО. Также заметили задымленность в районе Севастопольской бухты.

Взрывы в Крыму — громко в Севастополе Взрывы в Крыму — дым в бухте Взрывы в Крыму — работа сил ППО

Губернатор Севастополя Михаил Развожае объяснил, что дым в западной части бухты — это маскировка, которую используют россияне, чтобы уберечь позиции от удара ракет и дронов.

Между тем в Telegram-канале "Крымский ветер", со ссылкой на собственные анонимные источники, отметили, что жители Сак также слышали взрывы. Маскировочный дым также выпустили в Феодосии.

Информация о взрывах в Саках 17 января Фото: Скриншот

Также появились фотография Севастопольской бухты, закрытой дымной маскировочной завесой. На фотографии следов взрывов или работы сил ПВО не видно.

Севастопольская бухта в маскировочном дыму

Также в крымских пабликах обратили внимание на два разведывательных самолета, которые якобы парят в районе Черного моря. В частности, сообщают о самолетах Poseidon над морем и Gulfsteam G550 над Румынией. В качестве доказательств предоставляют данные портала Flightradar, который отслеживает движение воздушных объектов.

Самолет-разведчик НАТО над Черным морем Самолет Gulfsteam G550 над Румынией Фото: Скриншот

Минобороны РФ пока не объяснили причины громких звуков в Крыму. На карте военных объектов на полуострове, созданной на портале "Радио Свобода", можно увидеть, что возле Сак расположен аэродром в Новофедоровке. В Севастопольской бухте — пристани для российских военных кораблей. Расстояние до подконтрольной Украине территории — около 300 км.

Крым, объекты ВС РФ возле Сак и Севастополя Фото: Скриншот

Взрывы в Крыму — события в Черноморской и Азовской акватории

Отметим, 14 января ракеты ВСУ уничтожили самолет радиолокационной разведки А-50, который летел над Приазовьем. Какое именно оружие использовали Силы обороны, не известно, однако главнокомандующий генерал Валерий Залужный пояснил, что совместно работали различные рода войск.

В декабре 2023 года было шумно в Феодосии — возле пирса взорвался БДК "Новочеркасск", на борту которого могли находиться около 80 человек экипажа. В СМИ сообщали, что корабль мог быть нагружен дронами-камикадзе, снарядами или ракетами "Калибр".

Напоминаем, эксперты проанализировали, чем именно Силы обороны могли достать по А-50 над Азовским морем. Среди предположений — использование ЗРК Patriot, но не авиационные ракеты. 16 января президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что вскоре Украина получит 40 ракет Scalp, которые способны долететь до Крыма.